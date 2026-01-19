Sute de români au ajuns la "Urgenţe" după ce au căzut pe gheaţă sau cu simptome de hipotermie. Ce sfaturi au medicii

Unitățile de primiri urgențe sunt în aceste zile aproape la capacitate maximă, din cauza valului de persoane care ajung la spital fie după ce au alunecat pe gheață, fie cu hipotermie. Printre pacienţi se numără în special vârstnici, persoane cu mobilitate redusă, dar și oameni activi care au ieșit la serviciu sau la cumpărături și au căzut pe gheață, uneori chiar la câțiva pași de bloc.

Cadrele medicale le cer oamenilor să evite deplasările inutile, să poarte încălțăminte antiderapantă și să solicite ajutor la primele semne de amorțeală, tremur necontrolat sau stare de confuzie.

Tot din cauza zăpezii s-a accidentat şi domnul Lungu. El a fost adus din Teleorman la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti.

"Dădeam gheaţa la o parte şi am lăsat piciorul mai aşa... şi când l-am dat pe ăsta, gata. Eram chiar în curtea mea, să dau pe la vite, pe la porci. Am clavicula ruptă şi trebuie operată", a afirmat pacientul din Teleorman.

Oamenii au ajuns la spital şi cu traumatisme cerebrale

Într-o singură gardă la Spitalul Floreasca din Bucureşti au ajuns 34 de pacienţi cu leziuni ortopedice, unii chiar şi cu traumatisme cerebrale. Şi mai mult s-a aglomerat, în ultimele zile, secţia de ortopedie a Spitalului Universitar de Urgenţă din Capitală.

"Au lunecat pur şi simplu pe gheaţă, din varii motive: neadaptarea încălţămintei, neatenţiei. Din păcate, se regăsesc pacienţi vârstnici care au calitatea osoasă afectată", a declarat dr. Adrian Cursaru, medic primar Ortopedie Traumatologie.

După ninsoare multe străzi din Capitală au fost acoperite de o gheață periculoasă, încât sunt un risc chiar şi pentru tineri. În alertă sunt şi salvatorii de la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti.

"Au fost şi 9 persoane care au solicitat ambulanţa pentru hipotermie", a afirmat Alis Grasu, manager Serviciul de Ambulanţă Bucureşti.

Curățarea zăpezii, a gheții și a țurțurilor din fața locuinței sunt la fel de importante pentru a ne feri de posibilele incidente.