O tânără se zbate între viaţă şi moarte, după ce a fost strivită în maşina condusă de un şofer beat şi drogat, într-un accident pe Şoseaua Chitilei

Cumplitul accident s-a produs sâmbătă, 4 iunie 2022, în jurul orei 23.00, pe Şoseaua Chitilei. Tânăra în vârstă de 17 ani se afla într-un autoturism marca Opel, condus de un tânăr beat şi drogat şi care, în plus, avea permisul suspendat după ce, în anul 2019, a fost prins în timp ce conducea drogat.

Cu toate acestea, tânărul s-a urcat la volan după ce a băut şi s-a drogat şi, mai mult decât atât, a luat-o şi pe adolescentă care acum se zbate între viaţă şi moarte.

Un alt şofer, martor ocular al accidentului de pe Şoseaua Chitilei, a povestit, într-un comentariu pe Facebook, ce s-a întâmplat înainte de impact.

"Am plecat de la semafor, iar un Opel Astra m-a depășit prin dreapta. Eu aveam 50-60 și el cred ca a trecut cu cel puțin 100 pe lângă mine. A intrat intr-o camioneta care era cu spatele puțin ieșit și probabil nu a mai avut reacție ca s-a oprit direct in ea. Dacă eram cu 30-40 metri aproape de el ricoșa mașina direct in mine. La cum arata mașina cred ca cine era in dreapta a murit direct… Nu înțeleg unde era graba mai ales ca avea și semn de începător in geam. Sper sa fie bine", a scris martorul.

Impactul a fost unul devastator, iar maşina s-a lovit cu partea dreaptă de o autoutilitară. Tânăra de 17 ani, care se afla pe scaunul din dreapta faţă, a fost grav rănită, iar acum se zbate între viaţă şi moarte la spital.

Poliţiştii au descoperit că şoferul avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, el a ieşit pozitiv la DrugTest pentru THC.

Seara trecută, tânărul a fost reţinut, iar astăzi va fi dus în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă.

O verişoară a fetei rănite a lansat un apel pe Facecbook prin care a cerut ajutorul oamenilor.

"În legătură cu accidentul de aseară de pe Şoseaua Chitilei, rog din tot sufletul cine este dispus să doneze sânge pentru fata care este în stare gravă la spital (verişoara mea - 17 ani) puteţi merge în decursul acestei săptămâni la Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti şi să menţionaţi numele Pîrvu Rebeca Cristina internată la Spitalul Elias, nu contează grupa sanguină. Mulţumesc!", a scris tânăra în postarea de pe Facebook.