Târgul de Paște 2026 de la Craiova: Deschiderea oficială se amână din cauza ploilor. Imagini de poveste, ce îi așteaptă pe vizitatori

Deschiderea oficială a Târgului de Paște 2026 de la Craiova se amână până duminică, 5 aprilie, din cauza ploilor, a anunțat vineri primarul Lia Olguța Vasilescu. Anumite atracții sunt deschise de astăzi, însă doar dacă vremea permite acest lucru.
„Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, inaugurarea oficială a Târgului de Paște – cu spectacolul de pe lac, proiecțiile de holograme și jocurile de artificii – se reprogramează pentru duminică, 5 aprilie.
Toate căsuțele cu bunătăți și zonele de agrement pentru copii, ce vor fi accesibile în funcție de condițiile meteo, se vor deschide de vineri, 3 aprilie, începând cu ora 14.00.
Gongul oficial al Târgului de Paște va fi dat duminică, de Florii, când îi așteptăm pe vizitatori cu spectacole, concerte și evenimentele spectaculoase de pe lacul din Parcul Nicolae Romanescu”, a anunțat edilul, pe pagina sa de Facebook.
Lia Olguța Vasilescu a anunțat și programul evenimentelor:
Vineri, 03 aprilie 2026 (*în funcție de condițiile meteo)
Poienița fermecată
12:00 – 16:00 Ateliere de confecționare obiecte handmade, decorațiuni pascale și activități creative pentru copii Primăvara creativă, Casa de Cultură a Studenților, Asociația Națională de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România și Asociația Convenția Organizațiilor Studențești din Universitatea din Craiova
14:00 – 17:00 Ateliere de artă populară Vatra tradițiilor românești, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” - Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj
16:00 – 18:00 Ateliere pentru copii Primăvara bucuriei: decorare ouă, desene, colaje; Palatul Copiilor Craiova
17:00 – 18:00 Ateliere: Art Craft, Împrovizăm și ne distrăm, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri
Sâmbătă, 4 aprilie (*în funcție de condițiile meteo)
Poienița fermecată
14:00 – 17:00 Ateliere de artă populară Vatra tradițiilor românești, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” - Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj
Main Stage (scena din poieniță)
17:00 – 17:30 Spectacol de muzică ușoară, Onny Kids Academy
17:35 – 18:35 Zâmbete pe portativ, Palatul Copiilor Craiova
18:40 – 19:10 Răsună vioara pe plai oltenesc, Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj
19:15 – 20:15 Choral Spring, Corala Academică a Filarmonicii Oltenia
Duminică, 5 aprilie
Poienița fermecată
14:00 – 17:00 Ateliere de artă populară Vatra tradițiilor românești, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”, Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj
Teatrul de Vară
11:00 – 12:00 Spectacol Zâna păpușilor, Opera Română Craiova
Foișor Casa Bibescu
12:00 – 13:00 Fanfara Garnizoanei Craiova
Main Stage
17:00 – 17:50 Voci care strălucesc, Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj
18:00 – 19:10 DJ Emil Safta
19:15 – 20:00 MANDINGA
MC Tom Crîngureanu
Foișor
19:45 Parada costumelor
Lac – Debarcader
20:15 Fairytale on the lake, spectacol muzical pe lac - Opera Română Craiova
Proiecții holografice pe lac
Spectacol jocuri de artificii