Târgul de Paște 2026 de la Craiova: Deschiderea oficială se amână din cauza ploilor. Imagini de poveste, ce îi așteaptă pe vizitatori

2 minute de citit Publicat la 16:42 03 Apr 2026 Modificat la 16:56 03 Apr 2026

Deschiderea oficială a Târgului de Paște 2026 de la Craiova se amână până duminică, 5 aprilie, din cauza ploilor, a anunțat vineri primarul Lia Olguța Vasilescu. Anumite atracții sunt deschise de astăzi, însă doar dacă vremea permite acest lucru.

„Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, inaugurarea oficială a Târgului de Paște – cu spectacolul de pe lac, proiecțiile de holograme și jocurile de artificii – se reprogramează pentru duminică, 5 aprilie.

Toate căsuțele cu bunătăți și zonele de agrement pentru copii, ce vor fi accesibile în funcție de condițiile meteo, se vor deschide de vineri, 3 aprilie, începând cu ora 14.00.

Gongul oficial al Târgului de Paște va fi dat duminică, de Florii, când îi așteptăm pe vizitatori cu spectacole, concerte și evenimentele spectaculoase de pe lacul din Parcul Nicolae Romanescu”, a anunțat edilul, pe pagina sa de Facebook.

› Vezi galeria foto ‹

Lia Olguța Vasilescu a anunțat și programul evenimentelor:

Vineri, 03 aprilie 2026 (*în funcție de condițiile meteo)

Poienița fermecată

12:00 – 16:00 Ateliere de confecționare obiecte handmade, decorațiuni pascale și activități creative pentru copii Primăvara creativă, Casa de Cultură a Studenților, Asociația Națională de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România și Asociația Convenția Organizațiilor Studențești din Universitatea din Craiova

14:00 – 17:00 Ateliere de artă populară Vatra tradițiilor românești, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” - Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj

16:00 – 18:00 Ateliere pentru copii Primăvara bucuriei: decorare ouă, desene, colaje; Palatul Copiilor Craiova

17:00 – 18:00 Ateliere: Art Craft, Împrovizăm și ne distrăm, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri

Sâmbătă, 4 aprilie (*în funcție de condițiile meteo)

Poienița fermecată

14:00 – 17:00 Ateliere de artă populară Vatra tradițiilor românești, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” - Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj

Main Stage (scena din poieniță)

17:00 – 17:30 Spectacol de muzică ușoară, Onny Kids Academy

17:35 – 18:35 Zâmbete pe portativ, Palatul Copiilor Craiova

18:40 – 19:10 Răsună vioara pe plai oltenesc, Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj

19:15 – 20:15 Choral Spring, Corala Academică a Filarmonicii Oltenia

Duminică, 5 aprilie

Poienița fermecată

14:00 – 17:00 Ateliere de artă populară Vatra tradițiilor românești, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”, Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj

Teatrul de Vară

11:00 – 12:00 Spectacol Zâna păpușilor, Opera Română Craiova

Foișor Casa Bibescu

12:00 – 13:00 Fanfara Garnizoanei Craiova

Main Stage

17:00 – 17:50 Voci care strălucesc, Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj

18:00 – 19:10 DJ Emil Safta

19:15 – 20:00 MANDINGA

MC Tom Crîngureanu

Foișor

19:45 Parada costumelor

Lac – Debarcader

20:15 Fairytale on the lake, spectacol muzical pe lac - Opera Română Craiova

Proiecții holografice pe lac

Spectacol jocuri de artificii