Se deschide Târgul de Paște 2026 de la Craiova. Imagini de poveste cu Parcul „Nicolae Romanescu”, în care va avea loc

Târgul de Paşte de la Craiova se va deschide vineri, 3 aprilie, în Parcul "Nicolae Romanescu". Anul acesta, tema evenimentului este Lumea Poveştilor.

Primăria Craiova afirmă, într-un comunicat, că Târgul de Paşte este "unul dintre cele mai frumoase evenimente tematice din Europa", fiind conceput ca "o explozie de bucurie".

"Târgul de Paşte de la Craiova se desfăşoară în perioada 3 aprilie - 3 mai 2026 şi promite o experienţă multisenzorială, pentru toate vârstele. Astfel, printre zeci de mii de lalele, vizitatorii pot descoperi, anul acesta, castele şi scene din cele mai cunoscute basme, căsuţe redecorate în culori pastel de artiştii locali, arteziene pe lac, concerte, scene religioase, iar noaptea holograme şi luminiţe spectaculoase. Personaje pe picioroange, păpuşi uriaşe, copii costumaţi în personaje din poveşti, spectacole vizuale şi artişti locali sau naţionali vor crea momente fascinante încă din prima seară a Târgului de Paşte de la Craiova. Zona Foişorului, Casa Bibescu sau Castelul fermecat devin puncte centrale ale evenimentului, iar seara, lacul se transformă într-un ecran natural impresionant pentru proiecţii holografice unicat, care vor rula zilnic, alături de spectacole surpriză pe lac, contribuind la atmosfera de poveste a târgului", se menţionează în comunicatul transmis de Primăria Craiova, preluat de Agerpres.

Lia Olgua Vasilescu a publicat, în urmă cu două săptămâni, mai multe fotografii de poveste cu Parcul "Nicolae Romanescu".

Până pe 3 mai 2026, copiii au la dispoziţie căsuţe de poveste, carusele, ateliere creative, dar şi urcări cu balonul cu aer cald, de pe Velodromul din parc.

Vizitatorii târgului se vor putea plimba, şi în acest an, cu trenuleţul de Paşte, dar şi cu Party Bus-ul, "decorate ca-n poveşti", şi care vor face turul celor mai frumoase obiective turistice din Craiova.

Trenuleţul va avea plecarea în fiecare zi, de la ora 14:00, de la staţia de lângă intrarea în Parcul Romanescu - staţia-bufniţă, recent amplasată şi concepută special de artiştii locali pentru perioada Târgului de Paşte, iar Party Bus-ul va pleca în fiecare zi, de la ora 17:00, de la Promenada Mall Craiova.

De asemenea, căsuţele cu bunătăţi şi locurile de agrement din cadrul Târgului vor fi deschise zilnic, între orele 10:00 - 22:00, iar parcul va putea fi vizitat până la miezul nopţii, pentru "spectacolul de luminiţe de poveste", creat special pentru ediţia din acest an.

Târgul de Paşte din Craiova a devenit în ultimii ani de la stadiul de simplu târg tradiţional spre cel de festival vizual, care îmbină elementele parcurilor tematice de primăvară, festivalurilor de familie cu cele ale locurilor "instagramabile"