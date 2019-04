Tăriceanu, noi precizări după ce a fost achitat definitiv de ÎCCJ: „Sunt mulțumit că acest calvar s-a terminat, dar nu și fericit”

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a povestit despre calvarul prin care a trecut în perioada în care a fost urmărit penal în dosarul instrumentat de DNA.

„Având în vedere evenimentele recente, aș putea fi tentat să manifest o profundă satisfacție. Ieri Instanța Supremă din România a decis achitarea mea definitivă într-un dosar îndelung comentat. Acum câteva zile, am aflat, prin intermediul mass-media, că am fost scos de sub urmărire penală într-un alt dosar instrumentat de DNA.

Pot spune că sunt mulțumit că acest calvar s-a terminat, dar nu și fericit.

Știu că nu dă bine să mă dau pe mine drept exemplu, dar cazul meu este mai mult decât edificator în privința modului în care a funcționat frăția servicii-justiție atunci când trebuia distrus un om.

În 2018 aflam că, începând din anul 2008, am fost permanent sub supraveghere tehnică: telefon, domiciliu, birou, familie, localizare GPS, etc. Am fost înregistrat și filmat în cele mai private momente ale vieții mele. După 8 ani de urmărire continuă care au costat peste 7 milioane euro, conform datelor prezentate de mass-media, DNA-ul a venit cu un dosar prefabricat în care am fost la 33 de termene de judecată, pe treptele Înaltei Curți, în fața camerelor tuturor televiziunilor din România și din Europa!

Ca mine sunt sute de alți români care au suferit represiunile sistemului doar pentru vina de a se fi aflat de altă parte a baricadei politice, de afaceri, chiar culturale uneori. Sunt oameni pedepsiți drastic, cel mai adesea, pentru că au refuzat să accepte ideea că alegerile se câștigă în sufragerii și nu la vot. Sunt oameni care cred că guvernele trebuie să fie o reprezentare judicioasă a majorității parlamentare și nu a serviciilor secrete.

Aceasta este realitatea defectă în care cu toții am trăit în ultimii ani, o realitate pe care noi, cei din ALDE, nu o acceptăm și pe care vrem să o schimbăm”, a scris Tăriceanu pe Facebook.