Țările care plătesc cel mai mult pentru concediul maternal. România este pe primul loc în lume la numărul de zile libere

Norvegia este cea mai generoasă țară din lume în ceea ce privește indemnizația de maternitate. Sursa foto: Getty Images

Experiența de a deveni părinte arată foarte diferit în funcție de pașaport. În anumite țări, noile mame beneficiază de mai bine de un an de concediu plătit, în timp ce, în altele se așteaptă ca ele să revină la muncă după doar câteva săptămâni. Mai există o categorie în care proaspetele mămici nu au nicio pauză. Un nou studiu global realizat de compania de servicii HR Moorepay a comparat durata concediului de maternitate și nivelul de plată în aproape 200 de țări, ajustând fiecare valoare în funcție de puterea de cumpărare locală pentru a arăta ce valoare reală au aceste beneficii. Iar România ocupă primul loc în acest clasament mondial cu doi ani întregi de concediu de maternitate plătit prevăzut prin lege, au scris jurnaliştii de la Condé Nast Traveler.

Cel mai lung concediu de creştere a copilului

Rezultatele companiei Moorepay scot în evidență o diferență puternică între plasele de siguranță socială din Europa, poziția intermediară a Asiei și țări precum SUA și Africa de Sud, care nu oferă deloc concediu de maternitate plătit.

România conduce clasamentul mondial cu doi ani întregi de concediu de maternitate plătit prevăzut prin lege. Coreea de Sud nu este departe de ţara noastră – cu 90,9 săptămâni, urmată de Polonia – cu 61 de săptămâni, Bulgaria – cu 58,6 săptămâni și Suedia – cu 55,7 săptămâni.

Publicaţia Condé Nast Traveler a mai relatat că India se află la mijlocul clasamentului: mamele au dreptul la 26 de săptămâni de concediu, la fel ca în mare parte din ţările din Asia.

Cele mai valoroase indemnizații de maternitate

Durata concediului este doar o parte a imaginii, potrivit sursei citate. Însă, la fel de important este suma cu care sunt plătite mamele în această perioadă. Conform calculelor oficialilor de la Moorepay, Norvegia este cea mai generoasă țară din lume în ceea ce privește indemnizația de maternitate. Acolo, mamele pot primi până la 73.955 de dolari, o sumă ajustată în funcție de puterea de cumpărare locală.

Deși, tehnic, Finlanda urmează – cu 46.952 de dolari, România urcă pe locul al doilea din cauza costului mai scăzut al vieții. Indemnizația de maternitate din România ajunge la 49.777 de dolari.

Cele mai slabe prevederi privind indemnizațiile de maternitate

Potrivit jurnaliştilor de la Condé Nast Traveler, la coada clasamentului se află Tonga, Papua Noua Guinee, Africa de Sud și Statele Unite, care nu oferă nicio indemnizație legală pentru maternitate, lăsând acest aspect la latitudinea fiecărui angajator. Chiar și acolo unde există prevederi, unele politici sunt aproape inexistente: în Eswatini, o țară din sudul Africii, de exemplu, mamele pot lua șase săptămâni înainte de naștere și șase după, dar doar două dintre aceste săptămâni sunt plătite – și nu în ani consecutivi.