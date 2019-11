Tentativă de viol în scara blocului. Agresorul este un bucureștean de 26 de ani

Foto: Pixabay.com

Un bărbat de 26 de ani, din Bucureşti, a fost reţinut marţi pentru tentativă de viol, după ce a încercat să violeze o tânără în scara unui bloc.



"În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), Serviciul Investigaţii Criminale Sector 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au pus în aplicare o autorizaţie de percheziţie domiciliară, în Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de tentativă de viol", informează un comunicat al DGPMB.



Ancheta a fost demarată în noaptea de 16/17 noiembrie, când o tânără a reclamat că a fost victima unei agresiuni de natură sexuală, un bărbat necunoscut încercând să o oblige să întreţină raport sexual, în scara unui bloc.



"Tânără a fost audiată, iar din descrierea oferită, din analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă, precum şi din investigaţiile şi audierile efectuate au rezultat date şi informaţii care au condus la presupunerea rezonabilă că agresorul ar fi un bărbat de 26 de ani, din Bucureşti", se arată în comunicat.



În urma percheziţiei domiciliare de marţi dimineaţa, bărbatul a fost condus la audieri, faţă de el fiind luată măsura reţinerii.



Cercetările sunt continuate de Serviciul Investigaţii Criminale din Poliţia Sectorului 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativa la viol.