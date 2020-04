Zeci de tineri din Horezu Poenari, live cu amenințări pentru Poliție: 'Hai să ne batem! Să vină mascații!'

Totul s-a întâmplat în weekend-ul trecut în satul Horezu Poenari, acolo unde zeci de tineri au băut, au ascultat muzică și au făcut scandal pe stradă,

Pentru ca petrecerea să fie completă, unul dintre tineri a transmis totul live pe Facebook, clipul video fiind urmărit de mii de oameni în direct.

În tot acest timp, petrecăreții din Horezu Poenari au continuat să bea, iar la un moment dat și-au amintit de Poliție și au început să lanseze amenințări.

'Hai să ne batem! Să vină DIICOT-ul! Să vină mascații!', au strigat tinerii.

Clipul video, cel mai probabil șters de cel care l-a creat, a fost postat, în această dimineață, cu descrierea 'Alt caz de conjunctivita la cerere', pe pagina de Facebook Special Guys All Over The World, o pagină specială pentru luptătorii Trupelor Speciale ale Poliției.