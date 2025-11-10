Tinerii, sprijiniţi în alegerea unei cariere de succes la "Meet the HR Specialists". Ce trebuie să ştie despre angajatori

Evenimentul "Meet the HR Specialists" este organizat de programul MyWaY, în parteneriat cu Jasill, una dintre companiile care îi primesc pe elevi în practică. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Recrutarea este primul pas spre o carieră de succes, iar un CV bine pus la punct îi ajută pe tineri să fie remarcaţi mult mai ușor. Evenimentul "Meet the HR Specialists" organizat de programul MyWaY al Fundației Dana Voiculescu, îi sprijină pe elevi și studenți să afle direct de la specialiști ce caută angajatorii și cum își pot pregăti corect intrarea pe piața muncii. Prin explicații clare și activități practice, tinerii vor înțelege cum gândesc recrutorii și cât de importantă este atitudinea în construirea unei cariere solide.

Piaţa muncii este în continuă schimbare, iar tinerii la început de drum au nevoie de îndrumare şi ajutor pentru a ajunge să obţină jobul mult dorit.

"Pentru fiecare dintre noi interviul în cadrul unei cmpanii este, practic, un examen. Un examen, care este privit atât din punct de vedere profesional, dar şi emoţional. Evenimentul de astăzi îşi propune ca, prin specialiştii care vin în faţa tinerilor de liceu şi studenţilor, care urmează să intre pe piaţa muncii, să-i conecteze puţin cu realitatea şi să le spună câteva dintre secretele din culisele unui astfel de interviu", a declarat Daniela Vasilescu, președintele Fundației Dana Voiculescu și coordonatorul programului MyWaY, pentru Antena 3 CNN.

"Piaţa muncii este una foarte dinamică în ultimii ani, asistăm la o dezvoltare din ce mai mult şi un accent din ce în ce mai mare pe tot ce înseamnă competenţe digitale. Iar noi, angajatorii, ne uităm, cu precădere, la acest lucru", a declarat Flavius Jakubowicz, Managing Partners Jasill, potrivit sursei citate.

Tinerii au învățat cum să își construiască un CV care să-i reprezinte cu adevărat și ce îi poate ajuta să iasă în evidență.

"M-a ajutat să-mi dau seama ce îmi doresc de la de la CV-ul meu, ce vreau să arăt, ce vreau să scot în evidență, ce vreau să punctez și, mai ales, ce mi-aș dori să afle persoana respectivă despre mine înainte să mă vadă. Și atunci, iată că CV-ul folosesc ca pe o primă carte de vizită", a spus unul dintre tinerii care au participat la evenimentul "Meet the HR Specialists".

Una dintre adolescentele care au fost prezente în sală a mărturisit: "Mi se pare foarte folositor, mai ales că mai avem un pic şi terminăm liceul, mai avem un an, şi sunt anumite lucruri pe care trebuie să le ştim. (...), cum facem un CV, ce responsabilităţi avem şi ce se caută, de fapt, şi de drept".

"Mi s-au părut nişte informaţii foarte utile, mai ales că sunt acum în ultimul an la facultate şi caut o direcţie spre care mă îndrept", a afirmat una dintre tinerele care au fost la la evenimentul "Meet the HR Specialists".

Flavius Jakubowicz, Managing Partners Jasill, a mai spus în interviul oferit pentru Antena 3 CNN: "Să își construiască CV-ul cu touch-u personal, să fie foarte atenți când construiesc fiecare etapă din CV, să își pună amprenta lor.



Este foarte important să rămână în continuare uman și să se dezvolte personal atât din punct de vedere academic, cât și în diferite stagii de practică sau de de dezvoltare, astfel încât să poată să intre mai ușor pe piața muncii și să facă față noilor provocări, atât din punct de vedere al job-urilor, cât și din punct de vedere al utilizării noilor instrumente de lucru".

Iar președintele Fundației Dana Voiculescu și coordonatorul programului MyWaY, Daniela Vasilescu, a mai făcut următoarele precizări: "Prin stagiiile de practică pe care programul MyWaY le pune la dispoziţie în diferite domenii de activitate, în multe companii din Bucureşti le oferă această oportunite de a se conecta cu mediul real de business".

Fundația Dana Voiculescu urmărește prin astfel de evenimente să sprijine tinerii în alegerea carierei și să le ofere experiență practică, aducându-i în workshop-uri interactive unde pot întâlni experți din diverse domenii, toate într-un singur loc.