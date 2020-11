Titus Corlățean, atac dur la adresa președintelui Iohannis: ''Ar fi trebuit să decreteze doliu naţional. Se cațără pe cadavre pentru a câștiga politic!''

Invitat în cadrul emsiunii Sinteza Zilei, Titus Corlăţean i-a dat replica preşedintelui Klaus Iohannis, care a spus marți, la Palatul Cotroceni, că PSD este vinovatul moral în cazul tragediei de la Piatra Neamţ.

''Dacă domnul Werner Iohannis ar fi fost preşedinte şi nu este preşedinte, ar fi trebuit să facă două lucruri în seara asta. În primul rând, să folosească aceeaşi unitate de măsură ca în cazul Colectiv pentru raţiunile care au fost menţionate acum, şi respectiv să ceară demisia primului-ministrul Orban, a ministrului Sănătăţii, Tătaru, şi a Guvernului PNL.

Ar fi trebuit să decreteze doliu naţional, pentru că este un şoc pentru întreaga societate această dramă teribilă!

La Colectiv, din respect şi decenţă, din respect penru drama familiilor şi ce s-a întâmplat, eu am comentat foarte puţin, dar am avut atunci senzaţia că această persoană pe care aţi prezentat-o mai devreme la televizor cu mască, se caţără pe cadavre pentru a câştiga politic. Astăzi, mi-a confirmat că exact acest lucru face (...) Ministrul şi Guvernul au blocat, pentru că era un proiect, cică pesedist. Nu avea nicio treabă cu pesedismul, avea treabă cu oamenii. A refuzat să aloce detaşarea de medici acolo. Acest spital care a fost supraîncărcat la Piatra Neamţ, cu instalaţia de oxigen care a mers zi şi noapte. Ea nu a fost proiectată la începutul anilor '70 când a apărut spitalul pentru a funcţiona zi şi noapte. Aceşti oameni ar fi putut fi deplasaţi la Leţcani unde, atenţie, numărul de paturi este undeva la 256, din care ATI sunt vreo 103 şi spitalul gol în această perioadă.

Corlăţean: Iohannis este direct şi personal responsabil pentru această tragedie!

Domnul Iohannis astăzi a minţit încă o dată şi a manipulat. Este direct şi personal responsabil pentru această tragedie, împreună cu Guvernul PNL, pentru că au blocat deliberat posibilitatea de a salva vieţi. Acest personaj este preşedintele României de şase ani. De şase ani are puterea şi are pârghiile de putere, are Serviciile de Informaţii, are şefii de Parchete care îl ascultă foarte bine. În şase ani ne-a spus de România educată, de România lucrului bine făcut, ne-a tot povestit de modul care trebuie să reformeze sistemul de sănătate de la bază. N-a făcut nimic. Lucrul pervers pe care l-a făcut în seara asta şi nu e prima dată când foloseşte această modalitate e următoarea. Spune că nu intenţionează să intre în anchetă, anchetatorii să îşi facă treaba, dar după aia a început să spună cine e vinovatul moral, cine este vinovatul, pesedişti, autorităţi locale. Scuzaţi-mă, când indici autorităţile locale ca fiind vinovate, ai dat instrucţiuni procurorilor ce să facă. Este exact aceeaşi tipologie ca în cazul Astrid Fodor la Sibiu, când doamna primar de acolo a fost declarată invalidată ca primar, pentru că ANI i-a spus că este incompatibilă, şi atunci au însecenat un dialog între primari şi domnul Iohannis a spus, am încredere că justiţia va face ce trebuie'', a spus Titus Corlăţean, candidat PSD pentru Senatul României.