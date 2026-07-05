Toate mașinile noi din UE vor avea „interfață pentru alcooltest”. Ce s-a schimbat de la 1 iulie

Începând cu 1 iulie, toate autoturismele noi vândute în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate din fabrică cu o interfață standard care permite montarea unui alcooltest conectat la sistemul de pornire al mașinii. Măsura face parte dintr-un plan amplu al UE de reducere a accidentelor provocate de consumul de alcool la volan cu cel puțin 50% până în 2030, scrie Wired.

Reglementarea este inclusă în strategia „Vision Zero”, lansată în urmă cu mai mulți ani, care își propune eliminarea completă a deceselor din trafic cauzate de alcool până în 2050 sau reducerea lor la un nivel aproape zero. Totodată, se aliniază Regulamentului general privind siguranța rutieră, care obligă producătorii auto să integreze treptat sisteme de siguranță direct în fabricație.

Cum va funcționa sistemul

Noile reguli prevăd ca fiecare vehicul să aibă un spațiu dedicat și o conexiune electrică pentru instalarea unui dispozitiv de tip „alcolock”. Acesta trebuie să respecte standardul european EN 50436 și să fie certificat de organisme autorizate.

Funcționarea este simplă: înainte de pornirea motorului, șoferul suflă într-un aparat care măsoară nivelul de alcool din aerul expirat. Dacă valoarea depășește limita legală, sistemul blochează automat pornirea mașinii.

Tehnologia este deja folosită în mai multe state europene, mai ales pentru șoferii sancționați pentru condus sub influența alcoolului sau în anumite sectoare de transport profesional. Estimările arată că utilizarea sa poate reduce accidentele mortale legate de alcool cu până la 65%.

Alte sisteme obligatorii deja introduse

Din 2018, Uniunea Europeană a introdus treptat mai multe tehnologii de siguranță pentru mașinile noi. Din 2024, toate vehiculele sunt echipate cu asistent inteligent de viteză, care detectează limita legală prin GPS sau camere și avertizează șoferul.

De asemenea, este obligatoriu sistemul de menținere a benzii, care corectează direcția dacă mașina iese involuntar de pe traiectorie, precum și „cutia neagră” auto, un dispozitiv care înregistrează datele esențiale înainte de un accident.

Recent a fost introdus și sistemul de semnalizare adaptivă a frânării, care intensifică automat luminile de stop în cazul unei frânări bruște, pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic.

Ultimul pas din planul de siguranță rutieră

Interfața pentru alcooltest reprezintă ultima piesă din acest pachet de măsuri de siguranță. De la 1 iulie, nicio mașină nouă nu va mai putea fi comercializată în Uniunea Europeană fără respectarea acestor cerințe tehnice.