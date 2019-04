Toni Neacșu, precizări importante în dosarul lui Liviu Dragnea: Trag concluzia că decizia preschimbării s-a luat în birourile de conducere ale DNA, ceea ce încalcă legea

Toni Neacșu, fost membru CSM și avocatul fostei soții a lui Liviu Dragnea în procesul în care este implicat și liderul PSD, vorbește despre cererea DNA de urgentare a judecării dosarului, explicând că DNA nu avea dreptul să facă această solicitare și, mai mult, că ea trădează o ingerință a procurorilor ierarhici superiori.

DNA cere preschimbarea termenului în dosarul de la ÎCCJ care îl are ca parte și pe d-ul Liviu Dragnea.

Am formulat la rândul meu, pentru clienta pe care o reprezint, concluzii scrise privind respingerea ca inadmisibilă a acestei cereri.

DNA a uitat că potrivit art. 353 alin. 10 C. proc. pen. numai părțile din procesul penal pot solicita preschimbarea unui termen de judecată anunțat în ședință publică. Procurorul nu este parte în procesul penal (acestea fiind enumerate limitativ la art. 32 alin 2 C proc. pen), ci, potrivit art. 29 și 30 C proc. pen. - pentru cei riguroși cu sursele - doar organ judiciar participant la procesul penal.

De altfel, întrucât procurorul de ședință nu găsit de cuviință să critice în ședința publică durata termenului acordat, trag concluzia că decizia preschimbării s-a luat în birourile de conducere ale DNA, ceea ce încalcă art. 67 din Legea nr. 304/2004 potrivit cu care este interzisă orice formă de intervenție a procurorilor ierarhici superiori asupra concluziilor puse în instanță de către procurorul de ședință.

În sfârșit, abia preschimbarea acestui termen ar duce din punctul meu de vedere la tergiversare, fiind evident că în preajma sărbătorilor pascale și a zilelor libere de 1 Mai, o nouă citare procedural completă a celor 12 părți din dosar pentru un nou termen se va face la anul și la mulți ani, adică mult peste data de 20 mai 2019” scrie Toni Neacșu pe Facebook.