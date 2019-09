Top 3 rețete pentru un prânz fresh și ușor

foto: shutterstock.com

Nu trebuie sa mananci mereu in oras atunci cand vine vorba de masa de pranz. Exista preparate usoare si gustoase pe care le poti pregati de acasa si care sa fie cu multe peste ofertele sharormeriilor, fast-food-urilor sau restaurantelor din oras. Fie ca vrei sa slabesti sau pur si simplu iti doresti sa mananci mai sanatos, cea mai buna solutie este sa stii 100% ce contine mancarea ta, alegand sa o prepari chiar tu.

Iata TOP 3 IDEI de RETETE pentru o masa fresh si usoara:

O salata cu de toate

O salata poate sa fie la fel de gustoasa ca o shaorma daca stii ce ingrediente sa pui in ea. Incearca o salata cu pui, in care sa amesteci salata verde sau ruccola, rosii, ardei, dovlecei, parmezan si pui la gratar. Dressing-ul nu trebuie sa fie cumparat, il poti prepara tot tu acasa cu iaurt si mirodenii, precum cimbru sau busuioc sau mustar cu miere.

O alta reteta, de data aceasta fara carne poate sa contina salata ori ruccola, rosii, ciuperci, avocado, masline, ou fiert si telemea de vaca, capra sau rosii. Amesteca toate ingredientele si pune putin ulei de masline in loc de ulei de floarea soarelui. In plus, semintele sunt un adaos binevenit. Exista o multitudine de seminte, de la seminte de cannabis si pana la seminte de in, insa nu toate sunt potrivite pentru gatit, asa ca cel mai bine este sa incepi cu seminte de floarea-soarelui si dovleac, nesarate si neprajite.

Un sandwich satios (sau doua)

Un sandwich preparat chiar de tine poate sa fie un super pranz, in special atunci cand iti doresti ceva fresh. Incepe preparea unui super sandvis santios cu paine integrala pe care o ungi cu unt ori putin din sosul preferat (spre ex: maioneza cu ierburi), iar daca preferi varianta mai saraca in calorii alege branza tartinabila slaba. Dupa poti adauga ingredientele preferate: legume, cum ar fi rosiile salata, ceapa, castravetii, ardei si carne slaba, vita ori pui. In plus poti adauga branza telemea ori cheddar si un ou fiert, daca este pe placul tau.

O varianta diferita a sandivisului cu de toate de mai sus este cel cu somon afumat. Combina painea integrala cu branza tartinabila cu verdeturi, somon afumat si cateva bucati subtiri de avocado.

Un taco sanatos

Pentru a-ti prepara tacos acasa ai nevoie de painicile speciale tortilla, care se gasesc in supermarket, la raionul de produse internationale, sos de rosii picant (pe care din nou, il poti prepara in casa) ori sos de tacos, carne tocata de vita sau pui, salata verde, rosii si branza cheddar.

Caleste carnea in tigaie (fara ulei, daca iti doresti un preparat mai sanatos) si dupa ce aceasta prinde culoare maronie, adauga sosul de rosii si lasa amestecul pe foc pana sosul da in clocot si carnea este complet facuta. Dupa aceea, se ia tigaia de pe foc si fiecare tortilla se umple cu carne si sos, insa ai grija sa nu le umplii prea tare. Se dau la cuptor circa 12-15 minute sau pana cand lipiile se rumenesc bine. Inainte de servire se presara in fiecare tacos fasii de salata verde, branza cheddar rasa si rosii taiate cubulete.

Un pranz gustos si delicios poate fi preparat acasa, iar tu sa ai 100% certitudinea ca mananci sanatos si proaspat.

Sursa foto: shutterstock.com