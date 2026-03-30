Tot mai mulți români își caută un loc de muncă: angajatorii ridică ștacheta, iar inteligența artificială devine o cerință

Târgul de carieră organizat la Sala Palatului din Bucureşti s-a încheiat sâmbătă. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Tot mai mulţi români îşi caută de muncă în această perioadă dificilă pe care o traversează omenirea în contextul războiului din Iran. Astfel, fie că au rămas şomeri, sunt proaspăt absolvenţi, vor un venit mai mare sau o reprofilare, o parte dintre candidaţi au mers în weekend la un târg de joburi organizat în Bucureşti. Potrivit datelor, cererea a crescut cu peste 20 la sută faţă de anul trecut. Mai bine de 60 de mari companii au venit cu oferte de locuri de muncă. Însă, şi cerinţele au fost pe măsură. Angajatorii îşi doresc de la candidaţi să aibă cunoştinţe de limbi străine sau de inteligenţă artificială (AI).

Întrebat de un reporter Antena 3 CNN ce salariu îşi doreşte, un tânăr a răspuns astfel: "Și 3.500 e bine – net, oricât, numai să nu mai fim întreținuți. Acum mă susțin părinții, dar nu este prea plăcut".

Vlad a mers la târgul de joburi din Bucureşti încă de la deschidere. El are 22 de ani, este absolvent al ASE şi a lucrat câteva luni la un restaurant.

"Încerc să-mi caut un loc de muncă, având în vedere situaţia de delicată. Ssper să reușesc astăzi (n.r.: sâmbătă), pentru că prin intermediul internetului e mai dificil, iar fără experiență în România e și mai dificil".

Întoarsă din străinătate, Melania, care a lucrat ca profesoară de engleză în ultimii 10 ani, îşi caută şi ea un job în ţară. Ea s-a oprit la standurile mai multor companii, în speranţa că va reuşi să se angajeze.

"Desigur că m-aş angaja cu cea mai mare plăcere, dar nu ştiu dacă au nevoie de cineva cu cunoştinţele mele", a precizat Melania în cadrul declaraţiilor.

Ulterior, aceasta a mai spus: "Îmi caut de lucru cam de patru luni de zile, cu câteva interviuri, cu promisiuni, dar cam atât. Caut orice, sunt într-o situaţie economică delicată".

Peste 60 de companii de top din Romania şi-au prezentat ofertele profesionale în cadrul târgului din Bucureşti.

"Sunt aproape toate domeniile. Într-adevăr, domeniul tehnologiei – cu mai multe oportunități; aici includem și IT și inginerie, domeniul financiar, în continuare, și bancar – cu număr mare de oportunități, dar avem roluri și în marketing, și în resurse umane, și în celelalte arii. Pentru toate categoriile de candidați sunt inclusiv roluri de manager, prezente la eveniment.

Şi în contextul acesta un pic mai sumbru așa, al unei piețe mai dificile, mă bucur să spun că avem și șase companii care sunt pentru prima dată prezente la eveniment", a declarat Dragoș Gheban, organizator de târguri de joburi, pentru Antena 3 CNN.

Într-o perioadă de prudență economică, angajatori de top au răspuns la întrebarea: "Cine mai recrutează în 2026?".

"Avem o selecție de posturi disponibile: de la entry-level până la specialiști cu mai multă experiență și ne așteptăm să vedem foarte multă curiozitate, foarte multă responsabilitate și flexibilitate. Și nu în ultimul rând, ne uităm la angajați care pot să integreze cele mai moderne tool-uri și inteligența artificială reprezintă unul dintre acestea", a precizat Irina Siminenco, manager comunicare la o companie din industria alimentară.

Târgul de carieră organizat la Sala Palatului din Bucureşti s-a încheiat sâmbătă, iar acesul s-a făcut pe bază de CV. Evenimentul a reunit peste 400 de reprezentanți ai celor mai importante companii din România și include conferințele Inspiration 4U și I Love Tech, dedicate orientării în carieră și profesioniștilor IT&C.