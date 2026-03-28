A apărut platforma unde roboții angajează oameni. Site-ul, plin de utilizatori dornici să câștige bani rapid

Multe dintre „joburile” disponibile pe platformă par lipsite de sens. Foto: Getty Images

Lansarea platformei RentAHuman, unde agenți AI ar trebui să angajeze oameni pentru diverse sarcini din lumea reală, a început într-un mod cel puțin ciudat. La început, site-ul era plin de oameni dornici să câștige bani rapid, însă „angajatorii” artificiali lipseau aproape complet, scrie Futurism.

După câteva săptămâni, lucrurile au început să se miște, cel puțin la nivel de imagine. Platforma promovează acum exemple de colaborări între AI și oameni, menite să arate că sistemul funcționează. Printre acestea, cazul unui locuitor din Tokyo care a stat într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din lume ținând un mesaj pe care scria că a fost „angajat de un AI” să facă asta a devenit emblematic.

De fapt, astfel de sarcini, simple acțiuni de tip „ține un afiș în public”, au devenit cele mai frecvente pe platformă. Deși pot fi prezentate ca dovezi că inteligența artificială poate coordona activități umane, utilitatea lor reală este minimă. În aceste condiții, RentAHuman, cu sute de mii de persoane înscrise, pare mai degrabă un instrument de marketing neconvențional decât o piață autentică a muncii.

Angajat să elibereze un homar capturat

Un exemplu recent ilustrează perfect această tendință. Un agent AI, cu un nume inspirat din cultura pop, ar fi „angajat” un om pentru a elibera în ocean un homar capturat. Povestea a fost prezentată drept o inițiativă a inteligenței artificiale, însă în spatele ei s-au aflat, de fapt, operatori umani care au supervizat întregul proces.

Aceștia susțin că AI-ul a luat majoritatea deciziilor, inclusiv alegerea candidatului din zeci de aplicanți și coordonarea comunicării. În realitate, intervenția umană a fost esențială, mai ales pentru a transmite sistemului informații pe care nu le poate percepe direct, precum imagini sau videoclipuri.

Persoana selectată, un creator de conținut din Mexic, a urmat instrucțiunile primite și a documentat fiecare etapă, de la transportul homarului până la eliberarea acestuia. Cu toate acestea, la final, situația a devenit confuză: deși sistemul indica efectuarea plății, beneficiarul susținea că nu a primit nimic, după două zile de muncă.

Goodbye, friend. Never forget that another lobster paid for your ransom. pic.twitter.com/D3x2GLe7Fd — karim alejandro vazquez alvarez (@frennezzyalva) March 24, 2026

Întregul episod scoate în evidență limitele actuale ale acestor tehnologii. Departe de a funcționa autonom, agenții AI depind încă masiv de intervenția umană, iar rezultatele sunt adesea incoerente și dificil de justificat.

Mai mult, multe dintre sarcinile disponibile pe platformă par lipsite de relevanță sau redundante. Unele sunt simple activități casnice, altele sunt taskuri tehnice pe care companiile susțin că inteligența artificială le poate deja realiza fără ajutor uman. Această inconsecvență ridică semne de întrebare asupra scopului real al platformei.

În loc să demonstreze un progres clar, astfel de exemple par să confirme că tehnologia este încă într-o fază experimentală, în care imaginea și impactul mediatic cântăresc mai mult decât utilitatea practică.