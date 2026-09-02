"Totul e dezastru. De 20 de ani vin la mare, n-am întâlnit așa ceva". Mărturii din hotelul din Saturn unde 58 de oameni s-au îmbolnăvit

Zeci de turiști cazați într-un hotel din stațiunea Saturn au avut nevoie de îngrijir medicale după ce au acuzat stări de rău, greață și vărsături.FOTO: Antena 3 CNN

Vacanța a zeci de turiști cazați într-un hotel din stațiunea Saturn s-a terminat prost. 58 de persoane, printre care 11 copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au acuzat stări de rău, greață și vărsături. Șase dintre acestea au fost transportate la spital, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. Suspiciunea este de toxiinfecție alimentară, iar reprezentanții DSP și DSV au început verificările și au prelevat probe din blocul alimentar al hotelului.

O turistă a declarat: "Ne-am îmbolnăvit. Am mâncat la restaurant și ne-am îmbolnăvit. Toată lumea este bolnavă în hotel."

O altă turistă a povestit: "De duminică au început reclamațiile. Băiețelul meu și-a mai revenit, a vomitat toată ziua."

Reporter: Ce vi se pare în neregulă la hotel?

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Turistă: "Totul este dezastru. De 20 de ani vin la mare, dar nu am întâlnit așa ceva."

Paul Foleanu, viceprimarul municipiului Mangalia: "Probabil că este o greșeală de manipulare a materiilor prime în bucătărie. Sau nu știm. Vom vedea ce ne va spune investigația și care sunt cauzele acestei probleme medicale."

Alexandru Costache, comandantul intervenției ISU Dobrogea: "Numărul persoanelor care au fost monitorizate s-a ridicat la 40. Dintre acestea, șase au fost transportate la spital: trei minori, două femei și un bărbat."

"Ministerul Sănătății monitorizează îndeaproape situația înregistrată în această seară în județul Constanța, unde s-a desfășurat o misiune integrată de acordare a asistenței medicale de urgență la un hotel din stațiunea Saturn, ca urmare a apariției simptomelor specifice unei posibile toxiinfecții alimentare în rândul mai multor persoane cazate la acest operator economic. ​Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța s-au deplasat imediat la fața locului pentru a demara ancheta epidemiologică și pentru a preleva probe din blocul alimentar", a comunicat, marți noaptea, Ministerul Sănătății.