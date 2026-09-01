Treizeci de oameni acuză stări acute de rău într-un hotel din Saturn, după o posibilă intoxicație. A fost activat Planul Roșu

1 minut de citit Publicat la 21:17 01 Sep 2026 Modificat la 22:04 01 Sep 2026

Planul Roșu a fost activat marți seară, în stațiunea Saturn, după ce zeci de persoane dintr-un hotel au acuzat stări acute de rău. Foto: Imagini amator

O situație gravă a fost consemnată marți seară, pe litoralul românesc. Potrivit surselor Antena 3 CNN, 30 persoane aflate într-un hotel din stațiunea Saturn acuză stări acute de rău. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție.

Echipajele de intervenție ale ISU Dobrogea și paramedicii SMURD sunt la fața locului pentru evaluarea medicală și triajul pacienților.

Salvatorii decid ce persoane vor fi transportate la spital și încearcă să determine cauza exactă a incidentului, care seamănă cu o intoxicație.

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Până la ora 21:20 au fost asistate medical la faţa locului 16 persoane, printre care şapte minori, activitatea cadrelor medicale în zona de triaj fiind în derulare, a transmis ISU "Dobrogea".

Două persoane, un bărbat şi o femeie, au fost preluate de o ambulanţă şi transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Știrea se actualizează pe măsură ce apar noi informații.