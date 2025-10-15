Trafic restricționat pe DN1, București - Ploiești, începând de seara trecută

Începând de seara trecută, 14 octombrie 2025, de la ora 23:00, au fost instituite restricții noi de circulație pe Drumul Național 1 (DN1), pe sectorul cuprins între kilometrul 7+260 și kilometrul 7+354, pe sensul de mers București – Ploiești, înainte de intrarea în pasajul subteran Băneasa.
Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe acest tronson a fost închisă banda 1 de circulație, iar traficul rutier se desfășoară în prezent pe celelalte două benzi disponibile.
Restricțiile au fost impuse pentru executarea lucrărilor de relocare a utilităților necesare proiectului Magistrala de Metrou M6 (1 Mai – Otopeni).
Reprezentanții CNAIR le recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonă, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor rutieri, pentru evitarea oricăror incidente în trafic.
Atenție, șoferi! Începând de mâine, 14.10.2025, ora 23:00, se vor institui restricții de circulație pe DN1, pe...Posted by Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere on Monday, October 13, 2025