Trafic restricționat pe DN1, București - Ploiești, începând de seara trecută

Începând de seara trecută, 14 octombrie 2025, de la ora 23:00, au fost instituite restricții noi de circulație pe Drumul Național 1 (DN1), pe sectorul cuprins între kilometrul 7+260 și kilometrul 7+354, pe sensul de mers București – Ploiești, înainte de intrarea în pasajul subteran Băneasa.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe acest tronson a fost închisă banda 1 de circulație, iar traficul rutier se desfășoară în prezent pe celelalte două benzi disponibile.

Restricțiile au fost impuse pentru executarea lucrărilor de relocare a utilităților necesare proiectului Magistrala de Metrou M6 (1 Mai – Otopeni).

Reprezentanții CNAIR le recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonă, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor rutieri, pentru evitarea oricăror incidente în trafic.