Traficul rămâne închis pe Valea Oltului până miercuri dimineață. S-au înregistrat scăpări de gaze dintr-o cisternă

Traficul este blocat pe Valea Oltului, după scăpări de gaze dintr-o cisternă/ Sursă foto: ISU Vâlcea.

Traficul rutier pe DN 7 – Valea Oltului rămâne complet închis până miercuri dimineață, după ce o autocisternă încărcată cu GPL a înregistrat scăpări de gaze în zona Călimănești, forțând autoritățile să instituie un perimetru de siguranță și să trimită echipaje specializate pentru prevenirea unei situații de risc major, relatează Agerpres.

Accesul autovehiculelor este complet interzis pe tronsonul Boița – județul Vâlcea, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

Potrivit Poliției, la nodul rutier A1–DN 7 Boița, șoferii sunt deviați către DN 1, pe ruta Veștem – Brașov.

„Conform datelor transmise de ISU Vâlcea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului rămâne închis până mâine dimineaţă, accesul autovehiculelor fiind interzis pe tronsonul Boiţa - Judeţul Vâlcea. Măsura a fost luată pentru prevenirea oricăror incidente care ar putea pune în pericol siguranţa participanţilor la trafic. Vă rugăm să respectaţi indicaţiile poliţiştilor care dirijează circulaţia şi să manifestaţi prudenţă şi atenţie în conducere”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Polițiștii recomandă utilizarea rutelor alternative:

DN 7 – DN 67 (Budești) – Târgu Jiu

DN 7 – DN 64 Drăgășani – județul Olt

DN 7 – DN 7CC (Călimănești)

DN 7 – DJ 658 / DC18 (Bujoreni)

Sibiu – DN 1 – Brașov

Drumul național DN 7 este blocat de marți după-amiază, pe ambele sensuri, la ieșirea din stațiunea Călimănești spre Sibiu (km 200+080), pentru a permite intervenția pompierilor la o autocisternă încărcată cu GPL, la care au fost constatate scăpări de gaze. În zonă a fost transmis și un mesaj RO-ALERT.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea au trimis la fața locului echipaje de pompieri din Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție rapidă și o autospecială CBRN.

„Sunt vizibile scăpări de gaz din autocisternă. S-a creat un perimetru de siguranţă pe o rază de 200 de metri şi se acţionează cu jet pulverizat asupra părţii superioare a cisternei”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

La fața locului intervin și pompierii voluntari din Călimănești, echipaje de poliție rutieră și un echipaj de la Drumurile Naționale. Pentru transvazarea gazului, autoritățile au solicitat o altă cisternă și o autospecială cu roboți.