Trafic blocat pe Valea Oltului, după scăpări de gaze dintr-o cisternă. Autoritățile au transmis şi un mesaj Ro-Alert

Trafic blocat pe Valea Oltului, după scăpări de gaze dintr-o cisternă/ Sursă foto: Agerpres

Mai multe echipaje ISU au intervenit, marţi după-amiază, pentru gestionarea unei situații de urgență generate ca urmare a scăpărilor de gaz de la o autocisternă aflată în localitatea Călimănești, pe DN7. Traficul a fost blocat pe Valea Oltului, iar pompierii au creat şi o zonă de siguranţă. De asemenea, pentru protecția populației aflată în proximitate, a fost transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului Ro-Alert. Reprezentanţii Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova au transmis că estimează reluarea circulaţiei în condiţii normale în aproximativ 4 ore.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere și intervenție rapidă, o ambulanță SMURD și o autospecială CBRN.

Ajunși la locul intervenției pompierii au constatat că sunt scăpări de gaze din autocisternă, sens în care au fost creat un perimetru de siguranță pe o rază de 500 mp.

În sprijinul echipelor operative de intervenție au fost solicitate autospeciala cu roboți de la ISU Brașov și 2 autospeciale de stingere de la ISU Sibiu.

La acest moment, traficul pe DN7 este complet blocat, iar pompierii acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei. La fața locului a fost solicitată o cisternă pentru transvazarea gazului.

Nu au fost înregistrate victime.

Când se va relua circulaţia

"Sunt vizibile scăpări de gaz din autocisternă. S-a creat un perimetru de siguranţă pe o rază de 200 de metri şi se acţionează cu jet pulverizat asupra părţii superioare a cisternei", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru, conform Agerpres.

De asemenea, la faţa locului se află şi pompierii voluntari din Călimăneşti, echipaje ale poliţiei rutiere, precum şi un echipaj de la Drumurile Naţionale, iar pentru transvazarea gazului, autorităţile au solicitat o cisternă şi o autospecială cu roboţi, care sunt aşteptate să ajungă în curând în zonă.

Reprezentanţii Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova au transmis că estimează reluarea circulaţiei în condiţii normale în aproximativ patru ore.