Transportul feroviar trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică. Mersul trenurilor rămâne neschimbat

Trenuri de călători în Gara de Nord din București. Sursa foto: Agerpres Foto

CFR Călători anunță că activitatea de transport feroviar va trece la ora oficială de vară începând cu 29 martie 2026, când ora 03:00 va deveni ora 04:00, relatează Agerpres.

„Trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, circulaţia se va efectua conform orarului prevăzut în mersul trenurilor”, se arată într-un comunicat al companiei.

Concret, trenurile operate de CFR Călători vor circula după ora de iarnă până în noaptea de 28 spre 29 martie, la ora 03:00, care va deveni ora 04:00. După acest moment, trenurile vor pleca conform orarului din mersul de tren în vigoare, respectând ora oficială de vară.

Trenurile aflate deja în circulație după ora 03:00, care devine ora 04:00, își vor continua traseul până la stația de destinație. În situația în care orele de plecare ale acestor trenuri se suprapun cu plecările programate în intervalul 04:00 – 05:00, trenurile vor pleca în ordinea rangului.

„Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea la ora de vară se face în aceeaşi zi de duminică, 29 martie 2026, între staţiile de frontieră cu ţările vecine, trenurile vor circula după graficele din mersul de tren în vigoare”, precizează reprezentanții CFR Călători.