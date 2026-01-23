Transportul public va fi deviat în zona Arenei Naționale duminică. Ce linii sunt afectate de meciul FCSB–CFR

FOTO: STB / Facebook

Liniile de transport public 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la „Arena Națională”, iar traseul liniei 104 va fi deviat pe Șoseaua Iancului, pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a meciului de fotbal dintre FCSB și CFR Cluj. Partida este programată duminică, de la ora 20:00, pe „Arena Națională”, relatează Agerpres.

Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), troleibuzele liniilor 86 și 90 vor circula pe traseele obișnuite între terminalele „Clăbucet”, respectiv „M Petrache Poenaru”, și intersecția Strada Vatra Luminoasă – Strada Tony Bulandra. De aici, traseul va fi modificat în ambele sensuri pe Strada Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Autobuzele liniei 104 vor circula normal între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Șoseaua Iancului – Bulevardul Pierre de Coubertin, după care vor fi deviate, în ambele sensuri, pe Șoseaua Iancului, Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Decebal, urmând apoi traseul actual.

Și linia de autobuz 143 va avea un traseu modificat. Vehiculele vor circula pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” și intersecția Strada Baicului – Șoseaua Pantelimon, apoi vor continua pe Șoseaua Pantelimon, Bulevardul Ferdinand și Bulevardul Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (capăt comun pentru liniile 69, 85 și 382). Întoarcerea se va face pe Strada Baicului, Strada Paharnicul Turturea și Strada Dumitru Slugeru, după care autobuzele vor reveni pe traseul obișnuit.