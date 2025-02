Trei familii au ajuns la spital, după ce au mâncat la un restaurant din Harghita. Piedone: „Copiilor le-a fost foarte rău”

ANPC a făcut un control și a descoperit nereguli grave / sursă foto: Facebook-ANPC

Trei familii din București, însoțite de trei copii, care au luat masa la un restaurant din Harghita, au ajuns la un spital din Rupea după ce li s-a făcut rău în timp ce se întorceau acasă. ANPC a făcut un control și a descoperit nereguli grave. „Erau vase neconforme, o mizerie de nedescris, produse congelate care nu prezentau identificare a provenienței sau data de expirare”, a declarat Cristian Popescu Piedone, la Antena 3 CNN.

Incidentul a avut loc duminică după-amiaza într-un restaurant din Harghita.

Trei familii din Bucureşti cu trei copii s-au îmbolnăvit, după ce au luat masa în local. Pe drum către casă, turiştii au fost nevoiţi să se oprească la un spital din judeţul Braşov pentru îngrijiri medicale.

Potrivit președintelui ANPC, Cristian Popescu Piedone, a declarat că, în urma neregulilor descoperite, localul a fost amendat cu 30.000 lei și a fost închis temporar.

„Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Harghita a fost sesizat. În același timp, am primit personal un telefon de la un client, am luat legătura cu comisariatul județean, am trimis de îndată în timp real pentru a efectua un control cu tot ce trebuie să constatăm deja. S-au luat probe pentru laborator, s-au constatat produse alimentare cu data expirării peste data limitei de expirare.

S-a constatat că erau vase neconforme, o mizerie de nedescris, produse congelate care nu prezentau identificare a provenienței sau data de expirare.

La punctul cantină sau restaurant unde se gătea, respectivele produse nu erau conforme absolut deloc. S-a dispus suspendare activității până la remediere și s-a aplicat o amendă de 30.000 lei în cuantum plătibil în 48 de ore”, a declarat Cristian Popescu Piedone la Antena 3 CNN.

Pe drum către casă, turiştii au fost nevoiţi să se oprească la un spital din judeţul Braşov, iar mai apoi au ajuns în Capitală, potrivit președintelui ANPC.

„Putem apela în caz de urgență, cum a fost astăzi în județul Harghita. Am intervenit de urgență, copiii deja plecaseră spre spital, le-a fost foarte rău. Au oprit în comuna Rupea din județul Brașov pentru acordarea primului ajutor, apoi s-au îndreptat spre București împreună cu părinții”, a mai declarat președintele ANPC.