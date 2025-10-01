Trenurile electrice de la CFR Călători au primit interzis pe rețeaua CFR

CFR Călători anulează zeci de trenuri din cauza datoriilor. FOTO: Facebook/ CFR Calatori

Compania CFR Călători este nevoită să tragă pe "linie moartă" trenurile electrice din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat către Electrificare CFR SA. Aceste garnituri nu vor mai putea circula pe rețeaua feroviară națională, anunţă clubferoviar.ro. Prin urmare, societatea va opera cu locomotivele diesel.

În ultimele luni, CFR Călători nu a achitat decât parțial facturile la energia electrică de tracțiune. Conform unui comunicat publicat de sursa amintită, Ștefan-Răzvan Rădulescu, directorul general al Electrificare CFR SA, a trimis următoarea notificare către Compania Națională de Căi Ferate CFR SA:

"Vă comunicăm că prezentul document constituie NOTIFICAREA de interzicere a dreptului de acees al unităților de tracțiune electrică după cum urmează: – datele de identificare ale OTF: Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători S.A. (…) reprezentată prin Traian Preoteasa – Director General, în calitate de Consumator, pe de altă parte clauza din contractul de furnizare care nu a fost respectată de către OTF, pentru care urmează să fie întreruptă alimentarea: Este tratată ca neconformitate pentru S.N.T.F.C. CFR Călători S.A. obligația acestuia în calitate de Consumator de a achita contravaloarea energiei electrice consumate şi a penalităţilor datorate pentru întârzierile la plată calculate potrivit prevederilor contractuale prevăzută la Art. 17 lit. a) din Contract. (...)

Vă notificăm că, începând cu data de 07.10.2025, va fi aplicată măsura de întrerupere a alimentării cu energie electrică prin retragerea dreptului de acces al unităţilor de tracţiune electrică aparţinând S.N.T.F.C. CFR Călători S.A., la infrastructura feroviară electrificată".

CFR Călători scoate locomotivele diesel

Conform notificării, ar trebui ca, din data de 7 octombrie, locomotivele electrice ale CFR Călători vor rămâne în depouri, fiind posibilă doar circulația cu locomotive diesel.

Deşi numai aproximativ 40% din rețeaua feroviară din România este electrificată, o asemenea interdicție va avea un impact major asupra transportului pe calea ferată din România.