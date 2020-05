Imagini exclusive cu fiul deputatului PSD, ridicat abuziv de mascați

”Eram în drumul meu spre casă, am oprit acolo din simplă curiozitate, pentru că nu am mai vâzut atâta poliție în Baia Mare niciodată, nici nu am apucat să mă dau jos din mașină, au venit Poliția, mascații cu pistoalele, ”Stai că trag, pe burtă!”, s-au urcat pe mine, se vede în filmări ce s-a întâmplat. Am o singură întrebare, dacă eram cu copilul de 1 an în mașină și cu soția, ce se întâmpla?”, a declarat Tudor Matei, fiul deputatului PSD.

Deputatul PSD, Călin Matei, declara cu doar câteva ore în urmă că fiul său a fost ridicat abuziv de mascați.

”Fiul meu a fost în trecere la LIDL și din ceea ce s-a văzut ulterior, au sărit pe el mascații, l-au dus la secția de poliție, i-au luat declarații, ulterior s-a aflat că a fost confundat cu unul din scandalul de acolo, confundând mașina cu a respectivului”, a declat Călin Matei, deputat PSD.