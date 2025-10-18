Un albanez a fost prins când încerca să introducă, în România, 22 de kilograme de canabis. Cum le transporta

Procurorii DIICOT au decis reținerea unui cetățean albanez, în vârstă de 35 de ani, după ce acesta a fost prins, vineri, pe Aeroportul Otopeni cu 22 de kilograme de canabis, ambalate în 49 de pungi vidate. Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc, potrivit Antena 3 CNN.

"Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, inculpatul a procurat cantitatea de aproximativ 22 kilograme canabis, pe care a introdus-o în România, pe cale aeriană , cu o cursă de linie pe ruta Atena – București.

Drogul de risc, ambalat în 49 de pungi vidate, a fost ascuns într-un troller (bagaj de cală), inculpatul fiind prins în flagrant de către polițiștii de frontieră ai Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni.

Astăzi (n.r. - sâmbătă), a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile", conform unui comunicat.