Un bărbat din Țăndărei a fost înjunghiat mortal în urma unui conflict pentru un teren. Patru persoane au fost arestate

<1 minut de citit Publicat la 12:43 20 Sep 2025 Modificat la 12:43 20 Sep 2025

Trupele speciale, jandarmi şi poliţişti locali intervin și în prezent pentru a asigura zona / foto: Antena 3 CNN

Patru persoane, trei bărbați și o femeie, din Țăndărei, Ialomița, au fost reținute, sâmbătă, în urma unui scandal care s-a încheiat cu o crimă. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru omor. Aproximativ 40 de polițiști și jandarmi sunt desfășurați în oraș.

Incidentul a avut loc vineri după-amiază. Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar altul rănit, după ce conflictul dintre doi fraţi pentru un teren a degenerat.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa a precizat că, din primele verificări, a reieşit că cinci persoane s-au agresat reciproc.

Ulterior, în cursul zilei de sâmbătă, patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore în urma scandalului.

„În cursul nopții trecute, în urma activităților complexe derulate de polițisti, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Ialomița, persoanele implicate au fost identificate, patru dintre acestea fiind reținute.

Astfel, trei barbați si o femeie, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, au fost introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Ialomița”, a transmis IPJ Ialomița.

Din verificări a rezultat că între cei doi frați nu exista un istoric conflictual, agresiunea având loc în mod spontan.