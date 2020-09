Un câine cu "buză de iepure" a fost adoptat de un copil care are aceeaşi malformaţie."A fost dragoste la prima vedere”

Povestea începe într-o dimineaţă, când tatăl lui Bentley ajunge la adăpostul de animale Jackson County Animal Shelter din Michigan, SUA, pentru a adopta nişte găini pentru ferma sa.

Mare i-a fost însă mirarea să descopere acolo şi o căţeluşă, care are aceeaşi afecţiune pe care o are şi fiul sau în vârstă de doi ani, malformaţia Cheiloschizis, cunoscută sub denumirea de "buză de iepure".

Nu a stat mult pe gânduri şi a făcut solicitarea de adopţie, entuziasmat de bucuria pe care avea să i-o facă micuţului Bentley.

Căţeluşa cu "buza de iepure" este o premieră pentru adăpostul Jackson County Animal Shelter – Michigan şi toată lumea a rămas impresionată de circumstanţele minunate în care cei doi simpatici s-au întâlnit.

„Este pentru prima oară când centrul nostru are spre adopţie un câine cu o asemenea afecţiune şi faptul că aceasta a fost adus de la peste 1600 de kilomentri depărtare, de la un alt adapost pentru câini, şi tătal lui Bantley a venit într-un moment în care nu mai credeam că îl va mai adopta cineva, ne emoţionează foarte mult şi credem că am asiatat la un mircol.”, precizeaza un angajat al centrului de adopţie.

Părinţii micuţului spun că la întâlnirea celor doi "a fost dragoste la prima vedere şi că Bentley este foarte fericit şi conştient că are ceva în comun cu noua sa parteneră de joacă pe care a numit-o Lacey".