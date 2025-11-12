Un cercetător din Timișoara, inclus în topul "Forbes 30 sub 30 de ani" pentru inovaţii în AI: Treceri de pietoni care salvează vieţi

2 minute de citit Publicat la 20:02 12 Noi 2025 Modificat la 20:04 12 Noi 2025

Caius Debucean, cofondator al startup-ului Blume Technologies. Sursa foto: Facebook/Universitatea Politehnica Timisoara

Caius Debucean, un tânăr cercetător din Timișoara, a fost inclus de revista Forbes România în lista "30 sub 30" pentru contribuțiile sale în domeniul inteligenței artificiale. El face parte dintr-o echipă care a dezvoltat un sistem inteligent capabil să detecteze pietonii și să avertizeze dinamic șoferii, reducând semnificativ riscul accidentelor. Tehnologia este deja utilizată în mai multe localități din România, iar proiectul a primit recunoaștere internațională și investiții importante.

Caius Debucean, cercetător din Timișoara inclus în topul "Forbes 30 sub 30 de ani" pentru inovaţii în AI

De la Lugoj – la Casa Albă și până în paginile revistei Forbes. Este povestea lui Caius Debucean, un tânăr cercetător din Timișoara, remarcat peste Ocean pentru inovațiile sale în domeniul inteligenței artificiale. Performanțele sale i-au adus un loc în prestigiosul top Forbes 30 sub 30, la categoria Știință și Tehnologie.

"Sunt un tânăr antreprenor și un inginer în Inteligența Artificială. În revista Forbes, am ajuns datorită familiei mele: partenera mea m-a propus fără să știu, iar, ulterior, am aflat că am fost ales datorită reușitelor mele", a declarat Caius Debucean, cercetător din Timișoara, într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN.

De mai mulţi ani, Caius Debucean activează în cercetarea și dezvoltarea de soluții AI, reușind să atragă atenția experților internaționali prin proiectele sale inovatoare.

"Acum vreo şase ani, am început demersul ăsta în inteligența artificială. Pe vremea aceea nu era un subiect atât de popular ca și astăzi", a subliniat tânărul cercetător inclus în topul "Forbes 30 sub 30" pentru inovații în inteligență artificială.

Doctorand în inteligență artificială la Universitatea Politehnica Timișoara și cofondator al startup-ului Blume Technologies, acesta a dezvoltat, alături de echipa lui, un sistem inteligent care detectează pietonii la trecerile de pietoni și avertizează șoferii în timp real, reducând semnificativ riscul de accidente.

"Facem treceri de pietoni inteligente. Am reușit să primim investiții de la un accelerator Google, am fost premiați la Smart City Words și am reprezentat România pe scenele de inovație internaționale", a mai spus Caius Debucean pentru Antena 3 CNN.

Caius Debucean: Să aducem aceste treceri de pietoni, care salvează vieți, în cât mai multe orașe

Tehnologia este deja implementată în mai multe localități din vestul țării, inclusiv în Lugoj, și a atras investiții importante, precum și interesul unor companii internaționale. Tânărul cercetător a mai precizat că inteligența artificială va juca un rol tot mai mare în viața de zi cu zi și că este important să învățăm să ne obișnuim cu ea.

"Scopul meu, în prezent, este să am un impact cât mai mare a supravieţuirii oamenilor și dacă pot face asta în România, ceea ce am putut face până în prezent, atunci voi continua să fac asta. Bineînțeles, o parte este să aducem aceste treceri de pietoni, care salvează vieți, în cât mai multe orașe și pe cât mai multe străzi ale României", a mai declarat pentru Antena 3 CNN cercetătorul inclus în topul "Forbes 30 sub 30" pentru inovații în inteligență artificială.

Prin inovațiile sale, Caius Debucean demonstrează că inteligența artificială românească poate concura la cel mai înalt nivel internațional, aducând tehnologii de vârf mai aproape de oameni.