Un ciclist din Botoşani a fost rănit de un glonţ tras dintr-un poligon privat

Autorizaţia de funcţionare a poligonului a fost ridicată. sursa foto: Getty

Un incident grav s-a petrecut miercuri, pe un drum naţional din judeţul Botoşani, unde un bărbat care mergea cu bicicleta a fost rănit de un glonţ tras dintr-un poligon privat, scrie Agerpres.

Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a suferit răni uşoare şi a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” din Botoşani pentru îngrijiri medicale.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Bucecea au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat de 53 de ani, din oraşul Bucecea, ar fi fost lovit de un glonţ, în timp ce se deplasa pe drumul naţional DN 29C, în apropierea unui poligon de tragere privat. A fost constituită echipă operativă formată din poliţişti ai Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase care au demarat cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. În locul indicat de victimă a fost identificat un element de muniţie, care a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor”, a precizat Delia Nenişcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Botoșani.

Până la finalizarea investigaţiilor, autorizaţia de funcţionare a poligonului a fost ridicată, iar activitatea acestuia a fost suspendată.

Poliţiştii investighează cazul sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi uz de armă fără drept.