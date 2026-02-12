Un copil a fost abuzat sexual de alți copii pe un câmp, și a fost filmat. Toată lumea a văzut imaginile, nimeni nu a mișcat un deget

Le transmitem tuturor autorităților care au distribuit un filmuleț în care apar copii în ipostaze sexuale explicite că au comis o infracțiune și că astfel de fapte se pedepsesc penal. sursa foto: Getty

Un nou caz în care sunt implicaţi minori arată iarăşi cât de ineficiente pot fi autorităţile din ţara noastră. Un copil a fost abuzat sexual de alţi copii, pe un câmp. Şi totul a fost filmat. Desigur, sunt imagini pe care nu le putem arăta la televizor. Însă cei de la Protecţia Copilului, autorităţile locale, directorul şcolii în care toţi învaţă au văzut aceste imagini.

Inclusiv DIICOT a fost băgat pe fir, dar treaba ofiţerilor s-a încheiat după ce au descoperit că atât victima cât şi autorii au sub 14 ani, deci nu pot răspunde penal. Ar trebui cu toţii să fie consiliaţi, dar nu sunt. Se întâlnesc, însă, pe holurile şcolii în fiecare zi.

„Nu îi interesează. Nu fac nimic în sensul ăsta, ca aceşti copii să fie cât de cât minimum informaţi de ceea ce se poate întâmpla, să fie trataţi psihologic”, spune o mămică dintr-o comună din judeţul Giurgiu.

Are trei copii acasă şi a văzut şi ea imaginile care circulă în comuna în care trăieşte. Pentru că nimeni nu a făcut nimic, femeia ne-a cerut ajutorul.

„S-a întâmplat în vacanţa sărbătorilor de iarnă. Directorul şcolii a aflat foarte târziu deoarece copiii, la rândul lor, au dat aceste filmări, s-au lăudat cu aceste filmări, pe la unul, pe la celălalt”, spune aceasta.

Protagonişti sunt cel puţin șase copii de 10, de 11 ani. Clasele a doua şi a treia. Nu putem nici măcar să descriem imaginile.

Important este ce au făcut adulţii, ce-au făcut autorităţile după ce filmuleţul a ajuns subiect de bârfă în toată comuna.

Prima oprire a fost primăria din comună. Nu l-am găsit pe primar, dar am dat peste compartimentul de asistenţă socială.

Două doamne ne-au poftit în birou şi ne-au explicat că „incidentul”, aşa cum îl denumeşte toată lumea, nu e o ştire de interes naţional. Nu au vrut să fie filmate.

Noi am ales să îi înregistrăm pe toţi cei care reprezintă autorităţile implicate sau mai bine zis neimplicate din acest caz, pentru a vă prezenta şi pentru a înţelege cum statul se uită şi nu face nimic.

„Noi, întreaga echipă de lucru alături de DGASPC monitorizăm cazul, iar copiii vor beneficia de consiliere psihologică”, spune angajata compartimentului de asistență socială din cadrul primăriei.

Vor face, vor beneficia, vor fi consiliaţi. Totul este la timpul viitor şi nu este responsabilitatea asistenţei sociale din primărie. Doamnele din compartiment spun că au făcut anchete sociale în familiile celor implicaţi şi că mai departe nu e treaba lor. În timpul discuţiilor a nimerit viceprimarul. Pe hol, ne-a mărturist ceva şocant.

„Eu nici măcar cu doamna, cu doamnele alea... `Tu nu vrei să vezi?` Eu chiar nu vreau să văd. Nu ştiu dacă mă înţelegeţi. Nu n-am vrut să văd, chiar n-aş vrea să văd”, spune acesta.

Fără să vrea, viceprimarul a recunoscut că violul a fost filmat, iar filmuleţul a circulat în toată localitatea. În şcoală, în primărie, în DGASPC, peste tot. Toţi s-au uitat, au distribuit de la unii la alţii şi atât.

„Am fost la primărie aicea la noi şi m-am dus să iau buletinul. Şi domnul primar mi-a zis şi mie şi lui. Şi zice: uite băi... îţi place filmarea asta?”, spune mama unuia dintre băieţii care apar pe filmare.

„Dacă nu faci, bag cuţitul în tine şi te tai! ​L-a ameninţat! L-au luat şi l-au băgat în apă. Acu, iarna, în apă rece”, susține ea.

E o femeie simplă, care trăiește cu familia într-o cocioabă fără curent electric.

Reporter: Cei de la Protecţia Copilului au venit să vă ajute?

Mama unuia dintre copiii implicați: Ne-au zis să nu se mai întâmple că dacă se mai întâmplă o singură dată, ori că sunt eu acasă ori taică-su, vine şi îi ia.

„Cu privire la acest caz, vă mărturisesc că eu am aflat când m-ați sunat dumneavoastră. Cu privire la declarația mamei, că ai mei colegi ar fi spus că iau copiii, mi se pare o abordare gravă. Și aș vrea să cred că nu se mai repetă. Voi avea o discuție în acest sens, pentru că nu e ok. Nu așa facem asistență socială. Nu amenințăm părinții”, a declarat Vișinel Bălan, director DGASPC Giurgiu.

Am ajuns şi la şcoală. Acolo unde s-a aflat totul şi unde în continuare, toţi copiii care apar în imagini se întâlnesc pe holurile şcolii.

„În momentul în care am intrat în posesia filmuleţului, am informat absolut toate autorităţile”, susține directorul școlii.

Inspectoratul Şcolar, DIICOT, DGASPC, Poliţia. Pe toată lumea. DIICOT nu a cerut filmarea de la directorul şcolii, şcoala nu are psiholog, DGASPC a fost o singură dată la şcoală şi a făcut un proces-verbal.

„Vor solicita consiliere pentru copiii respectivi şi ca acei copii să meargă la consiliere. Şi eu am rămas oarecum aşa, consternat, pentru că eu, din câte cunosc familiile, nu-şi permit să meargă la consiliere. Cred că ar fi bine să vină cineva totuţi în şcoală, să propună ceva”, mai spune directorul unității școlare.

În încheiere, le transmitem tuturor autorităților care au distribuit un filmuleț în care apar copii în ipostaze sexuale explicite că au comis o infracțiune și că astfel de fapte se pedepsesc penal.