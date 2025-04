Un copil de 2 ani a supraviețuit după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Capitală

În urma incidentului teribil, poliţiştii au deschis o anchetă penală pentru vătămare corporală din culpă. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un copil, în vârstă de doi ani, a scăpat cu viață după ce a căzut de la etajul şapte al unui bloc din Sectorul 6 al Bucureştiului. Prăbuşindu-se în gol de la 20 de metri înălțime, micuţul a suferit mai multe răni, în special în zona capului şi, în prezent, este internat la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu".

Conform unor surse Antena 3 CNN, micuţul ar fi căzut de la fereastra unui dormitor, aflat la etajul şapte al unui bloc situat în Prelungirea Ghencea, Sectorul 6 al Capitalei. Copilul de 2 ani, care s-a prăbuşit în gol de la etajul şapte al unui bloc din Capitală, are traumatism cranio-cerebral mediu cu multiple fracturi craniene şi traumatism toracic cu fracturi, fractură de bazin şi de femur.

Una dintre vecine a povestit cum l-a văzut pe micuţ la scurt timp după ce a căzut în gol de la 20 de metri înălțime: "Eu coboram să mă duc la magazin şi am văzut vecinii agitaţi... şi am venit să văd şi eu ce se întâmplă. Copilul era căzut aici. Atunci a venit poliţia, salvarea. Plângea, plângea... era săracul şi... cred... la picioruşe, era cu guriţa plină de pământ, cum a căzut... prin copacii ăştia.

"Dormeam, că am lucrat de noapte şi am auzit o bubuitură jos. Chiar am crezut că e vreo pungă de gunoi sau ceva... copii de la şcoală mai aruncă pietre... şi, când am venit pe balcon să vad ce s-a întâmplat, era copilul jos... plângând", a mărturisit o altă vecină.

Potrivit unor surse, micuţul se află în stare gravă Terapie Intensivă, are multiple lovituri, în special, la nivelul capului şi se fac eforturi uriaşe ca să fie salvat.

"Copilul, în vârstă de doi ani, a căzut de la etajul şapte al blocului pe care îl vedeţi acum, în imagini, în spatele meu Prelungirea Ghencea este adresa de unde a căzut micuţul. Se pare că a picat de la geamul dormitorului şi, spuneau martorii de la faţa locului, copilul s-a urcat pe pat, de pe pat pe calorifer, a ajuns pe geam şi s-a dezechilibrat.

În momentul în care a ajuns jos, era conştient, însă, plângea destul de tare şi avea lovituri vizibile la un picior. Au ajuns la faţa locului medicii, el a fost preluat şi transportat la o unitate spitalicească din Capitală (...)", a declarat Delia Olaru, reporter Antena 3 CNN.

În urma incidentului teribil, poliţiştii au deschis o anchetă penală pentru vătămare corporală din culpă. Anchetatorii vor discuta în zilele următoare cu părinţii şi, potrivit Antena 3 CNN, nu este exclus să fie demarată şi o anchetă socială pentru a se stabili cu exactitate dacă copilul, în vârstă de doi ani, este îngrijit corespunzător de mama şi tatăl său.