Un cunoscut avocat din România, mărturie incredibilă: Am fost amenințat să nu continuăm ancheta

foto: Pixabay.com

Avocatul Daniel Ionașcu a afirmat sâmbătă, la "Se întâmplă în România", că a primit amenințări cu moartea pe telefonul mamei sale, pe care îl luase din întămplare la el.

"Avocata Paula Iacob îmi spune că trebuie să mergem la IML pentru că acolo vom avea o expertizare a maestrului Gheorghe Zamfir, în contextul în care era "protagonistul" unui atentat.

Nu am obiceiul acesta, dar în ziua aceea am pus mâna din întâmplare pe telefonul mamei pe care l-am luat cu mine. Am ajuns undeva în zona Gării de Nord unde locuia domnias sa atunci. Vreau să vă asigur, vă dau cuvântul meu de onoare, că pe telefonul respectiv mie personal mi s-a spus că dacă se mai continuă ancheta în cazul respectiv se va ajunge la lucruri foarte grave.

L-am anunțat pe Gheorghe Zamfir și mi-a spus 'iată, v-am spus că sunt Serviciile cutare și cutare', nu pot să le spun. Și am abandonat ancheta, pentru că era mai importantă viața maestrului Gheorghe Zamfir decât acest lucru", a spus Daniel Ionașcu.