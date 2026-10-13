Un drum important din România va fi consolidat cu o structură specială din beton armat. Restricții de circulație pe Centura Călimănești

1 minut de citit Publicat la 13:12 13 Oct 2026 Modificat la 13:12 13 Oct 2026

Circulația rutieră pe DN 7CC va fi afectată de mai multe tipuri de restricții. FOTO: CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că a fost semnat contractul pentru consolidarea unui sector al DN 7CC, centura Călimănești, cuprins între kilometrii 2+950 și 3+150. Circulația rutieră va fi afectată de mai multe tipuri de restricții, care vor fi comunicate în funcție de etapele lucrărilor și de organizarea șantierului.

În zilele următoare urmează să fie emis ordinul de începere pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție, potrivit CNAIR.

Soluția tehnică recomandată în urma expertizei presupune realizarea unei structuri de protecție a drumului, de tip polată, susținută de piloți forați și elemente din beton armat.

Piloții forați vor avea o lungime de minimum 15 metri și un diametru de cel puțin 800 de milimetri. Structura va include grinzi din beton armat, o placă de suprabetonare și un strat de pământ afânat, cu o grosime de un metru, destinat atenuării șocurilor.

De asemenea, sunt prevăzute plase și sisteme de retenție pentru limitarea deplasării materialului de pe versant către zona din aval, în apropierea liniei de cale ferată.

Circulația va fi afectată de restricții

CNAIR precizează că, având în vedere complexitatea și specificul lucrărilor, circulația rutieră pe DN 7CC va fi afectată de mai multe tipuri de restricții, necesare pentru desfășurarea intervențiilor în condiții de siguranță.

Acestea vor fi comunicate public în funcție de etapele de execuție și de organizarea șantierului.

Durata contractului este de 24 de luni, dintre care trei luni sunt alocate elaborării documentațiilor tehnice, iar 21 de luni, execuției lucrărilor.

Contractul este derulat de asocierea S.C. Maristar Com S.R.L., în calitate de lider de asociere, și S.C. 62D Engineering & Design Solution S.R.L., în calitate de asociat.