Un fugar din Moldova, căutat în România cu elicopterul şi mascaţi. Poliţia către şoferi: "Dacă vă face semn, nu-l luaţi în maşină"

Un fugar din Moldova, căutat în România cu elicopterul şi mascaţi. Sursa foto: capută video

UPDATE A fost alertă în patru judeţe din România. Autorităţile au căutat un bărbat care a fugit din Moldova, a furat o maşină din Bulgaria, apoi a abandonat-o într-o pădure din România. Suspectul a furat şi o altă maşină din Dolj ca să scape de Poliţie. Fugarul a fost găsit după ce a fost căutat cu un elicopter şi cu mascaţi.

UPDATE. Fugarul a fost prins luni, în jurul orei 13.00. Georgian Drăgan, purtător de cuvânt Poliţia Română: "Bărbatul căutat a fost depistat în zona unui câmp din Dolj. Urmează a fi dus la sediul Poliţiei pentru a fi audiat."

UPDATE 2. Suspectul a fost prins în extravilanul localităţii Catane. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, bărbatul a fost găsit în urma activităţilor de căutare desfăşurate de poliţişti, notează Agerpres.

"În urma activităţilor desfăşurate de poliţişti, bărbatul de 26 de ani, cetăţean al Republicii Moldova, a fost depistat în extravilanul localităţii Catane. Cel în cauză se află în custodia poliţiştilor, urmând a fi condus la sediul poliţiei", a informat IPJ Dolj.

Poliţiştii doljeni au desfăşurat, pe parcursul zilei de luni, ample activităţi pentru găsirea bărbatului, la căutări participând şi jandarmi. Căutările au început sâmbătă, în judeţul Mehedinţi, după ce bărbatul nu ar fi oprit la semnalul poliţiştilor din Strehaia.

Conform informaţiilor transmise sâmbătă de IPJ Mehedinţi, în jurul orei 15:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Strehaia au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism înmatriculat în Bulgaria, însă conducătorul acestuia nu s-a conformat.

Autoturismul a fost ulterior abandonat în zona unei păduri, iar din verificările efectuate de poliţişti a rezultat că maşina ar fi fost sustrasă de pe teritoriul Bulgariei.

Pentru găsirea şoferului au fost mobilizate forţe din mai multe judeţe. La operaţiunea de căutare au participat poliţişti din cadrul IPJ Mehedinţi, cu sprijinul colegilor din Dolj, Gorj şi Caraş-Severin, poliţişti ai Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi şi jandarmi mehedinţeni.

În sprijinul forţelor de la sol a fost trimis şi un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, care a participat la căutările desfăşurate în zona în care fusese abandonat autoturismul.

Operaţiunea a continuat ulterior în Dolj, după apariţia indiciilor că bărbatul ar fi ajuns în acest judeţ, el fiind în cele din urmă găsit în extravilanul localităţii Catane.

Bărbatul se află în custodia poliţiştilor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi dispunerea măsurilor legale.

Ştirea iniţială

O amplă acţiune de căutare a fost organizată, luni dimineaţă, în judeţul Dolj. Poliţiştii şi jandarmii încercau să găsească un cetăţean din Republica Moldova, în vârstă de 26 de ani, care ar fi fugit după ce a abandonat o maşină furată din Bulgaria. Suspectul ar fi ajuns ulterior în Dolj, unde luni a furat un alt autoturism.

Bărbatul ar fi intrat în România prin Giurgiu, iar potrivit unor informaţii din anchetă ar fi folosit o identitate falsă.

Au fost instituite filtre şi în judeţul Mehedinţi. Oamenii legii le-au arătat şoferilor o poză cu fugarul şi i-au sfătuit să nu-l ia în maşină, dacă îl întâlnesc pe drum, ci să sune imediat la 112.