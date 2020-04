Un medic cunoscut de peste Ocean, avertisment pentru români. Ce se întâmplă când porți mască

Întrebat dacă e un exces să dezinfectăm tot ce cumpărăm de la supermarket, medicul a spus:

"Cred că este un exces. Toată lumea trebuie să spele fructele și legumele cum le spălam înainte, trebuie să ne spălăm pe mâini cât mai des și în primul rând trebuie să purtăm măștile.

Una e să treacă cineva pe lângă mine și să-mi tușească în față și eu să inspir 100.000 și alta e dacă am o mască care oprește 70.000 și inspir numai 30.000. Deci viral load, încărcătura mea virală va fi mult mai mică și sistemul meu imun ar putea să previn o boală, să am o infecție, pentru că dacă am fost expus definiția este 'am fost infectat', dar să nu developez boala, să rămân simptomatic sau să am forme ușoare. Măștile ar trebui purtate de toată lumea pentru câteva luni", a spus dr. Ion Alexe.