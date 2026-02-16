Un militar, fost inspector-șef adjuct ISU, a dat o țeapă de 1,6 milioane de lei în criptomonede. Apoi, procurorii i-au venit la ușă

Banii plasați de victime pentru achiziția de criptomonede ajungeau în conturile militarului. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Procurorii au efectuat, luni, mai multe percheziții într-un dosar în care un cadru militar activ din Constanța este investigat pentru înșelăciune cu criptomonede.

Prejudiciul provocat s-ar ridica la 1,6 milioane de lei.

"Surse Antena 3 CNN spun că acest cadru militar, împreună cu mai mulți apropiați, ar fi convins mai multe persoane să investească într-o platformă de criptomonede.

Platforma îi aparținea chiar suspectului. Fondurile investite de păgubiți erau ulterior transferate în conturile militarului.

Așa se face că acesta a reușit să obțină, prin înșelătorie, peste 1,6 milioane de lei.

Potrivit surselor noastre, este vorba despre fostul adjunct al inspectorului șef al ISU Brăila.

Sunt percheziții în derulare la ora acestei relatări în București, în Brăila, în Constanța și Ilfov, atât la domiciliile principalului suspect, cât și la domiciliile celor care l-ar fi ajutat.

De asemenea, percheziții se fac și la sediul a două societăți comerciale. La finalul acestor percheziții vor urma audieri la Parchetul General", a relatat Cristina Filip, jurnalist Antena 3 CNN.

Comunicatul autorităților: Activitatea infracțională s-a desfășurat în perioada 2021 - 2024

"În cursul zilei de azi, 16 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției parchetelor militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și din cadrul inspectoratelor de poliție județene Brăila și Constanța pun în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București (1) și în județele Ilfov (1), Brăila (2) și Constanța (1).

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată.

Perchezițiile sunt efectuate la domiciliul unei persoane fizice (cadru militar activ) și la sediile a două societăți comerciale, în vederea completării materialului probator și a dispunerii de măsuri asigurătorii.

Din cercetările efectuate până în prezent în cauză a rezultat că, în perioada 2021-2024, cadrul militar activ menționat, împreună cu mai multe cunoștințe din anturajul său, ar fi determinat prin inducere în eroare mai multe persoane să investească pe o platformă online creată în acest scop, respectiv să achiziționeze criptomonede.

Ca urmare a metodelor dolosive utilizate, banii tranzacționați de către persoanele vătămate ar fi fost în realitate transferați în conturile bancare deținute de către militar.

Prejudiciul constatat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei. În funcție de rezultatul activităților operative, se vor dispune măsuri legale", se precizează în comunicatul autorităților.