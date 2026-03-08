Un minor s-a electrocutat în Halta Chiajna după ce a urcat pe un tren de marfă

Foto: Hepta

Un minor a fost electrocutat duminică, în jurul orei 17:00, în Halta de Mișcare Chiajna, după ce s-a urcat pe unul dintre vagoanele unui tren de marfă descompus, precizează un comunicat al CFR SA, citat de Agerpres.

„Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. informează că, în jurul orei 17:00, în Halta de Mişcare Chiajna, s-a produs un incident în zona liniei 6, unde se afla staţionat un tren de marfă descompus, aparţinând operatorului Societatea Naţională de Transport Feroviar Marfă CFR Marfă S.A. Un minor a urcat pe unul dintre vagoanele trenului şi a intrat în contact cu instalaţiile electrificate ale infrastructurii feroviare, fiind electrocutat. În zonele electrificate ale căii ferate, linia de contact funcţionează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volţi, iar apropierea sau atingerea acesteia poate produce accidente extrem de grave. În cazul instalaţiilor electrificate, nu este necesară atingerea directă a firului de contact pentru producerea unui accident. Tensiunea ridicată poate genera arc electric, fenomen prin care curentul electric se poate transmite către o persoană aflată la o distanţă de aproximativ 1,5 metri de conductor. În aceste situaţii, corpul uman devine conductor, iar consecinţele pot fi fatale sau pot provoca arsuri severe şi dizabilităţi permanente”, se menţionează în comunicatul companiei.

Potrivit CFR SA, imediat după semnalarea incidentului, la fața locului au intervenit echipe specializate ale companiei, echipaje ale serviciilor de urgență și autoritățile competente pentru a stabili circumstanțele producerii evenimentului.

„CFR S.A. subliniază că infrastructura feroviară reprezintă un spaţiu tehnic cu acces restricţionat. Urcarea pe materialul rulant sau apropierea de instalaţiile electrificate implică riscuri majore pentru siguranţa persoanelor”, precizează sursa citată.

Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a transmis că lucrează împreună cu autoritățile competente pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs incidentul și își reafirmă angajamentul pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță în exploatarea infrastructurii feroviare, precum și pentru informarea responsabilă a publicului cu privire la riscurile existente în zona căii ferate.