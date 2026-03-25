Un nou aparat montat pe mașinile Poliției scanează toate numerele de înmatriculare și verifică ITP-ul și RCA-ul în câteva secunde

1 minut de citit Publicat la 17:46 25 Mar 2026 Modificat la 17:58 25 Mar 2026

Deși are forma unei camere video moderne, dispozitivul este mai mult decât atât, pentru că va putea supraveghea traficul rutier permanent.

Polițiștii vor putea verifica din mers numerele de înmatriculare ale mașinilor din trafic, fără opriri și fără filtre, datorită unui nou sistem instalat pe autospeciale.

Dispozitivul, prezentat pe Facebook de Tavi Perțea, comisar-șef în cadrul I.P.J. Bihor, poate să scaneze continuu vehiculele din apropiere și poate să transmită în timp real alerte polițiștilor dacă un număr este dat în urmărire.

În viitor se dorește ca dispozitivele să fie folosite pentru depistarea șoferilor care au ITP-ul expirat la mașină sau care nu au asigurare valabilă.

“Mașinile de poliție atunci când sunt în mișcare, scanează toate autovehiculele, toate numerele de înmatriculare cu care se întâlnesc, care sunt din sens opus sau în fața mașinii de poliție.

Dacă sistemul identifică un număr dat în urmărire, apare alertă polițistului”, a explicat Tavi Perțea.

“În câteva luni de zile aceast sistem va fi funcțional, și practic vor fi sute sau mii de mașini de poliție în trafic care vor scana toate numerele de înmatriculare. Nu vor mai fi nevoie de filtre. Polițiștii vor fi alertați automat și vor opri mașinile și vor aplica amenzi direct”, a mai precizat Tavi Perțea.

Sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier

Amintim că Poliția Română a lansat la data de 1 ianuarie 2025 sistemul e-SIGUR, prezentat ca un proiect integrator de anvergură națională, care conectează infrastructura administrației publice locale, a CNAIR și a structurilor MAI, asigurând o abordare unitară și eficientă a monitorizării rutiere.

În acest cadru funcționează Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier. Acesta are ca principal obiectiv detectarea, procesarea și sancționarea automată a abaterilor, în spiritul aplicării uniforme a legii.

Poliția Română a anunțat că acționează, în acest moment, printr-o abordare strategică, articulată pe trei direcții principale:

-Constatarea directă a abaterilor, realizată de polițiștii din teren;

-Monitorizarea automată a traficului, prin cele aproximativ 700 de camere mobile din sistemul e-SIGUR;

-Procesarea sesizărilor video primite de la cetățeni prin platformele dedicate.