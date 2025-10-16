Un nou caz Elodia, în România: o femeie din Bucureşti lipseşte de o săptămână. Ce au găsit polițiștii în casa acesteia

Nepotul Alexandrinei Stroe a fost cel care a alertat joi autorităţile. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un nou caz Elodia, în România. O femeie din Bucureşti, în vârstă de 58 de ani, probabil ucisă în propria locuinţă, este căutată acum de anchetatori. Femeia lipseşte de aproape o săptămână, însă, nimeni nu a reclamat dispariţia la poliţie. Nepotul femeii a fost cel care astăzi a sunat la serviciul unic de urgenţă 112, după ce a găsit în casa mătuşii mai mulţi indivizi dubioşi care făceau curăţenie. Alături de ei, fiica adoptivă a celei dispărute, o adolescentă în vârstă de 14 ani, cu multiple plecări de acasă. În exclusivitate pentru Antena3 CNN, bărbatul a povestit ce a descoperit în casa ororilor.

Întrebat de un reporter Antena 3 CNN ce a văzut în casa mătuşii sale, Alexandrina Stroe, nepotul care a anunţat poliţia a spus: "Mizerie şi nişte indivizi în casă. Unul dădea cu mopul, unul era în dormitor, unii fumau"

Femeia care a dispărut în mod misterios locuieşte în Sectorul 4 al Capitalei. Iar când nepotul ei a căutat-o acasă, el a descoperit, cel mai probabil, scena unei crime. Bărbatul a decis să meargă la adresa Alexandrinei Stroe, pentru că aceasta nu-i mai răspundea la telefon şi, în această dimineaţă, i-a bătut la uşă.

"Am aflat duminică seara (n.r.: că a dispărut). Da, aşa ne-a spus fiică-sa: că a plecat să se angajeze. Este mătuşa mea... În casă erau doar fiica adoptivă şi nişte persoane necunoscute", a mai declarat nepotul Alexandrinei Stroe pentru Antena 3 CNN.

Copila adoptivă are 14 ani. O adolescentă care a plecat de mai multe ori de acasă. Ultima dată, la începutul anului, în februarie. Iar la şcoală a ajuns doar de două ori anul acesta. Cele două se certau des, spun vecinii. Şi erau singure de când murise soţul femeii.

Una dintre vecinele femeii dispărute a mărturisit că ultima dată a văzut-o în viaţă în urmă cu două săptămâni. Ancheta a fost preluată de Serviciul Omoruri, sub coordonarea unui procuror criminalist.

"Fiecare centimetru din casa aflată aici, la etajul 1 al acestuia bloc din Capitală este fotografiat, amprentat si analizat. Fiica, în vârstă de 14 ani, dar şi ceilalţi indivizi cu care a fost găsită în casă sunt audiaţi. Cel mai sumbru scenariu, asasinarea femeii, este luat în calcul de catre anchetatorii. Iar în acest moment, caută orice indicii care i-ar putea duce la găsirea cadavrului femeii", a relatat Bogdan Borza, reporter Antena 3 CNN.

Anchetatorii au deja mai multe piste în cazul dispariţiei Alexandrinei Stroe – una dintre ele fiind legată de traficanţii de droguri din zonă Sectorului 4 al Bucureştiului.