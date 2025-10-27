Un pompier din Cluj-Napoca, erou și în timpul liber. Tânărul soldat a salvat viaţa unui bărbat care era în stop cardio-respirator

Sebastian Popa, pompier la Detașamentul 1 Cluj-Napoca, a salvat sâmbătă viaţa unui bărbat în stop cardio-respirator, căzut în fântână. Sursa foto: Facebook/

Un pompier din Cluj-Napoca a devenit erou după ce a salvat viaţa unui bărbat care era în stop cardio-respirator. Victima căzuse într-o fântână, iar soldatul Sebastian Popa, care se afla în timpul său liber, a intervenit fără să stea pe gânduri. Oficialii din cadrul ISU Cluj au declarat că persoana a fost scoasă în stare de inconștiență către tatăl pompierului, iar Sebi a fost îndrumat de paramedicului Ciprian Iconar, potrivit Agerpres.

Soldatul Sebastian Popa, pompier la Detașamentul 1 Cluj-Napoca, a fost felicitat pentru viaţa salvată de conducerea unității, respectiv locotenent-colonelul Marius Cernat, adjunctul inspectoratului, și colonelul Călin Stroe, șeful Centrului Operațional. Lecţia pe care tânărul pompier a dat-o tuturor a fost anunţată luni de reprezentanţii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj.

"În această dimineaţă, soldatul Sebastian Popa a fost felicitat în faţa formaţiei de către adjunctul unităţii noastre, Locotenent-colonel Marius Cernat, respectiv şeful Centrului Operaţional, colonel Călin Stroe. De asemenea, a fost evidenţiat şi aportul paramedicului Ciprian Iconar, care l-a îndrumat şi sprijinit pe tânărul nostru coleg. De altfel, pompierii cu experienţă au un rol important în formarea viitoarei generaţii de salvatori, dincolo de pregătirea specifică şi permanentă", se arată într-o postare pe Facebook a ISU Cluj.

› Vezi galeria foto ‹

Potrivit sursei citate, în urmă cu două zile, Sebastian Popa a intervenit decisiv, din timpul liber, pentru a salva viaţa unui bărbat găsit în stop cardio-respirator.

"(...). Acum două zile, Sebi a intervenit decisiv, din timpul liber, pentru a salva viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator. Victima se afla într-o fântână și a fost scoasă de către tatăl pompierului, iar Sebi a aplicat manevre de resuscitare până la sosirea echipajelor. Prin efortul său, un om trăiește!

Felicitări încă o dată, Sebi! Îți mulțumim ție și colegilor noștri care fac adesea imposibilul să devină... posibil!", se mai arată în postarea ISU Cluj.