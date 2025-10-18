Un rănit cu arsuri grave după explozia din București e transferat la o clinică din Austria

1 minut de citit Publicat la 09:20 18 Oct 2025 Modificat la 09:23 18 Oct 2025

Un rănit cu arsuri grave după explozia din București e transferat la o clinică din Austria. FOTO: Facebook Inspectoratul General de Aviație

O persoană afectată de explozia din blocul de pe Calea Rahovei, care are arsuri extinse și multiple traumatisme, este transferată la un spital din Austria. Transportul se face cu un avion SMURD al Inspectoratului General al Aviației. În spitalele din București sunt internați nouă pacienți.

Pacientul transportat către un spital din Austria, unde a fost identificat un loc disponibil pentru tratament de specialitate, este în stare critică și intubat.

Transportul se realizează cu avionul SMURD al IGAv, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării.

În spitalele din București mai sunt internați nouă pacienți.

O fată internată la Spitalul Grigore Alexandrescu a fost operată, dar rămâne în stare gravă.

Încă un pacient are arsuri pe 15% din corp, nu se ia în calcul transferul la un spital din străinătate.

Ceilalți pacienți ar putea fi externați săptămâna viitoare.

Cazați la hoteluri până duminică

Locatarii care și-au pierdut apartamentele sunt cazați la hoteluri până duminică, iar apoi vor fi mutați în apartamente închiriate de Primăria București.

Echipele Primăriei Capitalei și DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct persoanelor afectate de explozia din Rahova, a transmis primarul interimar Stelian Bujduveanu.

286 de persoane au fost evaluate și consiliate psihologic.

66 de persoane sunt cazate în unități hoteliere partenere – dintre acestea, 3 sunt copii, iar 11 sunt vârstnici. Sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin.

Echipele au desfășurat 200 de ședințe de consiliere psihologică.

Trei familii au primit ajutor în refacerea documentelor pierdute.

Pentru orice nevoie de ajutor, informații sau cazare, linia de sprijin 021.9524 rămâne activă permanent. Până acum au fost primite 118 apeluri pentru informații și îndrumare.