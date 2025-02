Un român a provocat un grav accident feroviar în Hamburg. Un mort şi 25 de răniţi: "Bucăți de sticlă zburau prin vagon"

Românul care se afla la volanul mastodontului a reuşit să se salveze în ultima clipă. Sursa foto: captură video NDR Info

Un om a murit, iar alţi 25 au fost răniţi în urma unui grav accident feroviar, produs în Hamburg. Conform primelor informaţii ale anchetei, tirul condus de un român a fost spulberat de un tren de mare viteză care avea 291 de pasageri la bord. Impactul a fost atât de puternic, încât unele vagoane au deraiat, iar oamenii aflaţi în ele au trăit clipe de coşmar. În tren se afla şi comediantul german Bernhard Hoëcker, cunoscut pentru faptul că folosește transportul public când călătoreşte la evenimentele sale. Managerul lui a spus că este "nevătămat".

Martori ai accidentului feroviar: tirul se afla pe şine, iar bariera a coborât brusc

Coliziunea devastatoare a avut loc ieri după-amiază pe ruta feroviară dintre Hamburg-Harburg și Buchholz (Niedersachsen), au relatat jurnaliştii publicaţiei Bild. Câţiva martori ai accidentului au povestit că tirul se afla pe şine şi, la un moment dat, bariera de la calea ferată a coborât brusc, şoferul român neputând să înainteze. Bărbatul de 34 de ani a sărit din cabină când a văzut că trenul de mare viteză se apropie şi, astfel, a reuşit să se salveze. Echipele de intervenţie sosite la faţa locului l-au găsit în stare de şoc.

Deşi mecanicul trenului a folosit frâna de urgenţă, locomotiva s-a izbit violent de remorca tirului, iar cei aproape 300 de pasageri s-au speriat îngrozitor. Unii dintre ei au povestit că s-a auzit un zgomotteribil în momentul impactului.

"Eram în picioare când am simțit impactul. M-am ținut de bare, dar, am căzut. Dintr-o dată, bucăți de sticlă au început să zboare prin vagon", a declarat Martin Lange, pasager şi ofițer la paza de coastă din Kiel, potrivit sursei citate.

Martina Hansen, una dintre pasagere, a spus: "Am simțit brusc impactul și frânarea bruscă. Am fost aruncată în față. A urmat un zgomot teribil. Atunci am știut că s-a întâmplat ceva grav".

Bilanţul tragediei feroviare din Hamburg

O armată de medici, pompieri şi poliţişti au împânzit locul accidentului feroviar, iar pentru câteva persoane care au suferit răni grave a fost solicitat un elicopter. Pentru un bărbat de 55 de ani din Hamburg doctorii nu au putut face nimic ca să îi salveze viaţa. El se afla în cel de-al patrulea vagon în momentul coliziunii.

În total, 25 de pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale şi, din fericire, rănile nu le pun viaţa în pericol.

Printre cei 291 de pasageri s-a aflat și actorul Bernhard Hoëcker, cunoscut din emisiunile TV "Genial daneben" și "Wer weiß denn sowas?". Managerul comediantului de 54 de ani a declarat pentru publicaţia Bild: "Da, se afla în acel tren. Din fericire, este teafăr și nevătămat".

Românul de 34 de ani riscă să ajungă după gratii pentru omor din culpă

Presa din Germania a scris că şoferul tirului a fost reținut de poliție. În cursul acestei zile, românul de 34 de ani urmează să fie prezentat unui judecător pentru confirmarea mandatului de arest preventiv. El este acuzat de omor din culpă și punerea în pericol a traficului feroviar.

Procurorii germani au solicitat arestarea preventivă a românului de teamă că ar putea fugi din ţară, având în vedere că nu are un domiciliu stabil în Germania. Potrivit publicaţiei Hamburger Abendblatt, tirul condus de bărbatul de 34 de ani aparține unei companii feroviare cu sediul în Harburg.