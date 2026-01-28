Un român de 17 ani este acuzat de terorism în Ungaria. El a amenințat că aruncă în aer școli și blocuri, împreună cu trei maghiari

Un adolescent din județul Bihor este cercetat pentru terorism după ce, în urma unor conflicte pe internet, ar fi sunat la poliție și ar fi amenințat că aruncă în aer școli și blocuri din Ungaria. Ar fi făcut asta alături de alți trei tineri maghiari. Acum, autoritățile din ambele țări au descins la locuințele lor, scrie Hirado.hu.

Adolescentul român se află printre cei patru tineri hackeri prinși într-o operațiune comună a poliției din Ungaria și România, fiind suspectat că a participat la apeluri false cu amenințări grave și la publicarea de date personale pentru intimidare. Acțiunea a fost coordonată de Poliția Ungară (KR NNI), unitatea antiteroristă TEK și poliția din Nagykanizsa, cu sprijinul autorităților române.

Potrivit comunicatului oficial, tinerii sunt acuzați de practici cunoscute sub numele de „swatting” - apeluri false la poliție în care sunt anunțate crime sau atentate inexistente - și „doxing”, adică publicarea de date personale ale altor persoane pentru a le intimida.

Ancheta a început la mijlocul lunii iulie anul trecut, după ce mai multe secții de poliție au primit, în decurs de câteva zile, apeluri alarmante. Autorii amenințau cu aruncarea în aer a unor școli, biserici și blocuri de locuințe, dar și cu uciderea unor persoane sau atacarea forțelor de ordine. În urma acestor sesizări, au fost mobilizate efective importante de poliție, iar ulterior s-a stabilit că toate apelurile erau false.

Investigațiile au arătat că în spatele acestor fapte se aflau tineri care intraseră în conflict pe o platformă Discord. După certuri online, aceștia au obținut datele personale și numerele de telefon ale celor cu care se certaseră și le-au folosit pentru a face sesizări mincinoase către poliție.

Pe măsură ce ancheta a avansat, autoritățile ungare au descoperit că printre suspecți se află și un minor din România, motiv pentru care au fost implicate și structurile de poliție românești.

Cei patru tineri identificați sunt:

un adolescent român de 17 ani din județul Bihor,

un băiat de 16 ani din Kisvárda (Ungaria),

un tânăr de 18 ani din Nyíregyháza,

un bărbat de 20 de ani din Budapesta.

Pe 20 ianuarie, polițiștii au descins simultan în patru locații: trei în Ungaria și una în România. În județul Bihor, adolescentul român a fost ridicat de anchetatori români, alături de doi specialiști ungari în criminalitate cibernetică. La toate perchezițiile au fost confiscate telefoane mobile, computere, suporturi de stocare și au fost copiate datele din conturile online ale suspecților.

Băiatul de 16 ani din Kisvárda a fost audiat pentru infracțiunea de amenințare cu acte de violență și a negat acuzațiile. El este cercetat în stare de libertate.

Adolescentul român de 17 ani a fost audiat de autoritățile române ca suspect pentru fapte extrem de grave: terorism, amenințare cu pericol public, mai multe cazuri de denunț fals și folosirea ilegală a datelor personale. Și în cazul lui, ancheta se desfășoară în libertate.

Statutul juridic al celorlalți doi tineri nu a fost încă stabilit. Ancheta continuă după analiza echipamentelor confiscate, pentru a se clarifica exact rolul fiecăruia în rețea.

Dosarele vor fi reunite și instrumentate în continuare de Biroul Național de Investigații din Ungaria, cu sprijinul autorităților române.