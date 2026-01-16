Un tânăr român a strâns 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale pentru a lansa atacuri cibernetice. Ce făcea când a intrat poliția

Victimele îl implorau să le restituie datele furate. Foto: Getty Images

Un cetățean român este judecat la Paris după ce a fost prins în flagrant în România, în timp ce derula un atac informatic de tip ransomware. Tânărul este implicat în răspândirea virusului „Umbrella”, folosit între 2022 și 2024 pentru a ataca firme din IT, agenții imobiliare și primării, cărora le-au fost furate datele personale, urmate de cereri de răscumpărare, potrivit Radio France.

Alexandru, în vârstă de 24 de ani, nu a mai apucat să închidă laptopul mamei sale, Valentina, și să șteargă urmele, în momentul în care polițiștii români au descins în vila familiei din București. Pe ecran erau deschise trei e-mailuri trimise de victime din Franța, care îl implorau să le restituie datele furate. În fișierele tânărului, anchetatorii au găsit parolele și datele de acces ale multor alte victime din Europa: în total, 1.062 de fișiere.

Acesta este un caz de flagrant extrem de rar în domeniul criminalității cibernetice. Alexandru și principalul său complice, Tomas, transferat și el la Paris și judecat joi, sunt acuzați că au blocat serverele a peste 70 de companii, pe care apoi le-au șantajat folosind ransomware-ul „Umbrella”.

Cei doi hackeri români contestă doar suma obținută din infracțiuni, estimată de anchetatori la aproximativ 300.000 de dolari, bani plătiți de victime în criptomonede și urmăriți ulterior de autorități.

Potrivit anchetei, răscumpărările erau spălate prin diverse platforme de schimb de criptomonede. Unele dintre acestea au cooperat cu Europol, colaborare care a permis prinderea suspecților în flagrant, o situație considerată excepțională în anchetele de criminalitate informatică.