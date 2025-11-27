Un TIR cu 24 de tone de îngrăşământ a luat foc lângă staţia de taxare Feteşti. Incendiul a fost stins, nu sunt victime

2 minute de citit Publicat la 09:16 27 Noi 2025 Modificat la 09:59 27 Noi 2025

Un TIR cu 24 de tone de îngrăşământ a luat foc lângă staţia de taxare Feteşti. FOTO ISU

Un TIR a luat foc, joi, înainte de staţia de taxare de la Fetești, pe sensul spre Bucureşti. Acesta era încărcat cu aproximativ 24 de tone de nitrocalcar (N.r. - îngrăşământ bogat în azot şi calciu). Pompierii au reuşit să stingă incendiul şi nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 9:45 Pompierii au reuşit să stingă flăcările în siguranţă.

"În jurul orei 08:30, dispeceratul inspectoratului a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu, izbucnit la un camion încărcat cu 24 tone de uree, pe A2, la Stația de taxare Fetești. La locul solicitării au fost alocate trei autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială CBRN și trei autospeciale de primă intervenție și comandă.

La sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum. A fost creat un perimetru de siguranță de aproximativ 150 de metri. Incendiul a fost lichidat.

La locul evenimentului se așteaptă un camion de la firma transportatoare pentru a prelua încărcătura neafectată. În urma măsurătorile efectuate de CBRN, nu a fost identificat niciun compus. Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire", au transmis autorităţile.

Ştire iniţială

Din primele informaţii, pompierii au încercat să stingă incendiul cu apă şi spumă, însă TIR-ul a început să degajeze fum gros. Astfel, pompierii poartă măşti din cauza miroulus inţepător. Maşina CBRN de la ISU Ialomiţa este pe drum spre incident.

Traficul de pe A2 este deviat de la Cernavodă spre Hârşova.

"Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit Autostrada A2 București-Constanța, pe sensul spre Capitală, kilometrul 145, în apropierea Stației de taxare Fetești, județul Ialomița, după ce a izbucnit un incendiu la nivelul unui ansamblu rutier ce transporta nitrocalcar, aflat în deplasare. Nu au fost înregistrate victime. Circulația rutieră este blocată pe sensul de mers spre București, fiind deviată pe la nodul rutier de la Cernavodă, făcând legătura cu DJ 223 spre Hârșova.

Se estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 11:00", au transmis autorităţile.