Un tren ucrainean de pasageri a fost lovit în plin de o dronă rusească. Zelenski: „Acesta este terorism”

Trenul a fost lovit în gara Șostka, regiunea Sumî. Sursa captură foto: X/Volodimir Zelenski

Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc cu dronă într-o gară din regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând zeci de răniţi, au declarat sâmbătă oficiali ucraineni, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

„Un atac brutal cu dronă rusesc asupra gării din Şostka, regiunea Sumî”, a scris preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe Telegram, postând o înregistrare video cu un vagon de pasageri distrus, cuprins de flăcări, precum şi cu altele având geamurile sparte.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

El a spus că zeci de pasageri şi lucrători feroviari au fost răniţi.

Guvernatorul regional, Oleh Hrihorov, a declarat că în atac a fost lovit un tren care pleca din Şostka către capitala Kiev.

Medici şi echipe de salvare acordă ajutor la faţa locului, a mai spus el.

Şefa administraţiei locale, Oksana Tarasiuk, a declarat pentru postul public de radio din Ucraina că aproximativ 30 de persoane au fost rănite în urma atacului. Pentru moment nu au fost raportate decese.

„Ruşii nu puteau să nu fie conştienţi de faptul că vizau civili. Acesta este terorism, pe care lumea nu are dreptul să-l ignore”, a scris Zelenski.

Moscova şi-a intensificat campania de atacuri aeriene asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei, lovind-o aproape în fiecare zi în ultimele două luni.