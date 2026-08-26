Unde găseşti cele mai mici preţuri la motorină şi benzină în România. Barilul de petrol s-a ieftinit, dar carburanţii rămân scumpi

Unde găseşti cele mai mici preţuri la motorină şi benzină în România. Sursa foto: Getty Images

Motorina şi benzina se vând, în continuare, la pompă, la preţuri ridicate. Chiar dacă barilul de petrol s-a ieftinit luni, la nivel global, şoferii din România nu simt nicio diferenţă. Miercuri, 26 august, cea mai ieftină motorină se comercializează la o staţie din Cluj-Napoca, la preţul de 10,09 lei pe litru, în timp ce benzina standard cea mai accesibilă se găseşte în Şimleul Silvaniei, Sălaj, la 9,48 leilitru. În Bucureşti, carburantul diesel costă, în medie, 10,14 lei/litru, iar un litru de benzină se vinde, în general, în Capitală, cu 9,51 lei, notează Peco Online.

În Iaşi şi Constanţa, carburanţii standard au aceleaşi preţuri ca în Bucureşti. La Timişoara sunt puţini mai ieftini: benzina - 9,49 lei/litru, iar motorina - 10,10 lei/litru.

Iar litrul de GPL costă, în medie, la nivel naţional, 4,60 lei.

Preţul petrolului a scăzut luni

Prețurile petrolului au scăzut luni, deşi SUA au lansat cea mai dură campanie de sancțiuni de până acum împotriva Iranului. Contractele futures pentru țițeiul West Texas Intermediate (WTI), referința pentru piața din SUA, au scăzut cu aproximativ 2,5%, ajungând la 84,89 dolari pe baril. Țițeiul Brent, referința internațională, a pierdut 2,5%, coborând la 92,06 dolari pe baril.

Commonwealth Bank of Australia (CBA) anticipează că prețurile petrolului vor rămâne volatile în a doua jumătate a anului, pe măsură ce piețele evaluează șansele de reușită ale demersului Washingtonului de a izola economic Iranul și modul în care ar putea reacționa Teheranul.

CBA estimează că țițeiul Brent se va tranzacționa la prețuri cuprinse între 70 și 100 de dolari pe baril în a doua jumătate a anului 2026. Banca a menționat că prețurile ar putea scădea spre limita inferioară a acestui interval dacă fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz s-ar redresa, fie și modest.