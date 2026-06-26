Urmărire cu focuri de armă în Bucureşti: Doi traficanţi au fugit de poliţişti şi au aruncat drogurile sub o maşină

Cercetările din acest caz sunt continuate de către unitățile competente. Sursa foto: Poliţia Română

Scene ca în filme s-au petrecut în București, unde doi presupuşi traficanți de droguri au încercat să fugă de polițiști. Pentru a-l prinde pe unul dintre tineri, agentul aflat pe urmele lui a tras un foc de avertisment în plan vertical. În timpul urmăririi unul dintre suspecți a încercat să scape de droguri, aruncându-le sub o maşină. Acesta din urmă, dar și complicele său au fost prinși, încătușați și duși la audieri. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional!

Urmărirea ca-n în filme a avut loc miercuri seara, în jurul orei 20:20, pe Șoseaua Nicolae Titulescu din Capitală. Incidentul a pornit după ce un echipaj al Secției 4 Poliție, aflat în patrulare, a remarcat două persoane cu un comportament suspect. Tinerii erau bănuiţi de deţinerea unor substanţe susceptibile a avea efecte psihoactive, a precizat Poliţia Română într-un comunicat.

"În momentul în care au fost interceptate pentru legitimare și verificări, cele două persoane au încercat să se sustragă controlului polițienesc, fugind în direcții diferite: una către strada Bahluiului, iar cealaltă către Bulevardul Banu Manta", au transmis reprezentanții Poliţiei Române.

Unul dintre polițiști a reușit în scurt timp să-l prindă pe individul care fugise spre Bulevardul Banu Manta, acesta fiind identificat, ulterior. El are 23 de ani.

În paralel, al doilea agent a continuat urmărirea persoanei care se deplasa spre strada Bahluiului, iar în momentul în care aceasta a ignorat somațiile repetate de oprire, a fost tras, în condițiile legii, un foc de avertisment în plan vertical.

"Ulterior, persoana s-a conformat dispozițiilor polițistului și a fost imobilizată în condiții de siguranță. Aceasta a fost identificată ca fiind un tânăr în vârstă de 24 de ani.

Pe parcursul urmăririi, înainte de imobilizare, unul dintre cei doi tineri a aruncat sub un autoturism o pungă ce conținea o cantitate de substanță vegetală, susceptibilă a avea efecte psihoactive.

În urma intervenției, punga a fost ridicată, sigilată și indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi predată, conform competențelor legale, către structura specializată în combaterea criminalității organizate pentru efectuarea investigațiilor de specialitate", s-a mai precizat în comunicat.

Poliţia Română a mai menţionat că, în urma folosirii armamentului din dotare, nu s-au înregistrat victime omenești și nici pagube materiale. Cercetările sunt continuate de către unitățile competente, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și dispunerii măsurilor legale.