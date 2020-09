Vă arătăm cum se folosesc escrocii de OLX ca să vă fure banii. Nici Poliţia nu vă poate ajuta. Avem reacţia OLX

De câteva săptămâni, pe reţelele de socializare, zeci de persoane se plâng că au fost victimele escrocilor virtuali. Oamenii povestesc, în principal pe grupurile de Facebook, cum au fost păcăliţi să dea datele personale unor indivizi care pretindeau că sunt cumpărători de bună credinţă.

Cum funcţionează schema? Ce spune reprezentanţii OLX?

Cei vizaţi sunt, îndeosebi, românii care scot la vânzare pe platforma OLX diferite articole, de care nu mai au nevoie: haine, fotolii, încălţăminte, etc. Ei sunt contactaţi de WhatsApp de aşa-zişii cumpărători care le spun că au făcut deja plata prin diferite metode on-line. Ca să fie credibili, ataşează nişte fotografii ale unui site fantomă, care seamănă izbitor de mult cu platforma OLX. Cei care nu sunt atenţi la denumirea din broswer a site-ului pot fi repede păcăliţi. Adresa site-ului fantomă este de genul: olx.ro-curier.online, pe când adresa site-ului OLX este, simplu, OLX.ro.

În continuare, escrocii le cer vânzătorilor să le trimită contul bancar şi datele cardului, pentru ca oamenii să-şi primească banii în avans. Odată făcut acest lucru, infractorii pot avea acces la contul dumneavoastră şi pot face tranzacţii on-line cu banii dumneavoastră.

O tânără a povestit că doar sistemul de siguranţă al băncii la care are cont a salvat-o de pagubă. "Eu, naivă din fire, am introdus datele cardului meu, fără să îmi dau seama că ceea ce a cerut de la mine au fost datele cardului, inclusiv CVV-ul. Noroc cu banca, care mi-a trimis codul de confirmare, în care mi se comunică suma de 4000UAH (hrivne ucrainene). Am făcut conversia, 633 RON", povesteşte tânăra. Practic, dacă aceasta trimitea confirmarea către bancă, ea transfera cei 633 de lei, echivalentul a 4000 de hrivne ucrainene, într-un cont străin. În cele din urmă, femeia a cerut băncii blocarea contului.

"Dragilor, noi era să o păţim cu cărucioare de copii. Alţi doi prieteni la fel! Cumpărător din Africa şi altul din Finlanda!", a povestit o altă femeie, pe un grup de vânzări de pe Facebook.

Am cerut un punct de vedere şi reprezentanţilor OLX, care ştiu problema şi îi roagă pe utilizatorii platformei să fie foarte atenţi cu cine intră în contact.

În continuare, reprezentanţii platformei de vânzări second-hand din România oferă mai multe sfaturi, menite să-i protejeze pe utilizatori.

1. Nu părăsi chat-ul OLX. Păstrează discuția aici, ca să te putem ajuta în caz de fraudă.

2. Verifică cu atenție adresa paginii web: asigură-te că este "https://www.olx.ro/" și conexiunea este securizată. Dacă ai ajuns vreodată pe un site care nu este cel menționat mai sus, părăsește-l cât mai curând și nu-ți lăsa datele personale cum ar fi parola, numărul întreg al cardulului sau codul PIN.

3. Evită orice plată în avans, indiferent de pretextul cu care vine alt utilizator și nu publica datele cardului tău pe un alt site. Dacă ți se cere asta, semnalează-ne situația, pentru a putea interveni cât mai curând cu putință.

Poliţia Română cunoaşte fenomenul, dar nu-l poate opri

Şi Poliţia Română a venit cu sfaturi pentru români. Aceste cazuri sunt aproape imposibil de rezolvat, întrucât de cele mai multe ori, tranzacţiile se fac prin site-uri fantomă din alte ţări, unde accesul este foarte greu.

"Au apărut din ce în ce mai mulți profitori ai site-urilor pe care se vând obiecte second-hand…ca ciupercile după ploaie putem spune. Câteva dintre indiciile care vă pot ajuta să îi descoperiți:

- Vă păcălesc că vor să cumpere imediat și nu pun întrebări extra despre produs.

- Limba română scrisă lasă de dorit…Google Translate nu este chiar un geniu!

- Vă anunță că ei au plătit deja într-un cont al site-ului, iar dumneavoastră nu trebuie decât să introduceți datele cardului pentru a primi suma respectivă…NU FACEȚI ASTA!

- Vă sugerează să le trimiteți mai multe informații despre produs pe un număr de telefon din afara țării." - au comunicat poliţiştii pe pagina de Facebook a Poliţiei Române.